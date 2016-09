Jueza Larrieu negó haber pedido levantamiento del secreto bancario de ex directores de ANCAP

La jueza de Crímen Organizado Beatriz Larrieu, quien está a cargo del caso ANCAP, negó este mediodía en diálogo con TNU haber dispuesto el levantamiento bancario para el vicepresidente Raúl Sendic, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez y otros integrantes del directorio en el período entre 2005 y 2015, tal como trascendió esta mañana.

Larrieu aclaró que, si bien recibió el 2 de setiembre el organigrama de la empresa estatal, aún no definió el levantamiento del secreto bancario para los nombres que allí figuran, y que desconoce si se va a disponer. La jueza dijo que sólo lo hará "si es necesario", dependiendo del curso de la indagatoria y en función de lo que los indagados declaren, y agregó que incluso aún no no está definido quiénes serán citados al Juzgado de Crimen Organizado.