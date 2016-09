La ficción imita a la realidad

El prestigioso director de cine italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a mejor película extranjera por La gran belleza (2013), dio a conocer que su próximo proyecto, para el que ya está escribiendo el guion, será un drama sobre el empresario y ex primer ministro Silvio Berlusconi y su círculo más cercano de allegados, informó ayer la revista Variety. El título provisorio del film, cuyo comienzo de rodaje está previsto para mediados del año próximo, es Loro (“ellos”), e implica un juego de palabras en italiano con l’oro (“el oro”). No es la primera vez que Sorrentino se ocupa de ex gobernantes de su país, ya que en 2008 estrenó Il divo, acerca del controvertido líder demócrata cristiano Giulio Andreotti, que ocupó siete veces el cargo de primer ministro.

Luego de La gran belleza, el cineasta realizó en 2015 Juventud, con Michael Caine y Harvey Keitel, y este año se dedicó a dirigir, para HBO, la miniserie El joven papa, de diez episodios y con Jude Law en el papel del primer estadounidense elegido para comandar la Iglesia Católica, cuyos dos primeros capítulos fueron estrenados en el Festival de Venecia.

Berlusconi, que cumplirá 80 años este mes y cuya trayectoria ha sido abundante en episodios escandalosos (entre ellos, recientemente, los relacionados con delitos de evasión fiscal y con la explotación sexual de menores en fiestas para el magnate y su entorno), ya ha sido el tema -generalmente no con fines laudatorios- de libros, cómics, dibujos animados, canciones, obras de teatro y películas, entre estas últimas El caimán (2006), de Nanni Moretti, acerca de un director de poca monta que es contratado para realizar un film en tono de sátira sobre el ex gobernante.

Variety señala que una de las numerosas empresas que controla Il Cavaliere había cofinanciado los últimos films de Sorrentino, pero que es poco probable que aporte dinero para la realización de Loro.