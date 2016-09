La Paz sin Filtro

Representantes del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) mantuvieron ayer una reunión para intercambiar opiniones sobre la situación del Centro de Salud Dr. Enrique Claveaux, más conocido como Hospital Filtro. El viernes, la FFSP informó que la dirección del centro anunció al personal el cierre del hospital para el 1º de octubre. Sin embargo, esta no es la fecha que maneja el directorio de ASSE.

Después de la reunión con los representantes sindicales, el directorio del organismo emitió un comunicado en el que ratifica que “se mantendrán todos los servicios y se mejorará la infraestructura para beneficios de los usuarios” del centro de salud y aclara que “ha trasladado algunos servicios que se prestaban en el Centro debido a la falta de condiciones del edificio para lograr habilitaciones de acuerdo a la normativa que rige los Centros de Salud”. Agrega que “ya se ha realizado el traslado de servicios a otras dependencias [...] ubicadas en la zona”, poniendo como ejemplo la mudanza del laboratorio a las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (que funciona en el ex edificio Libertad, actual sede de ASSE), “lo que mejoró notablemente las condiciones de trabajo”.

ASSE asegura que todas las prestaciones que se trasladen “lo harán en las cercanías del actual centro, en la misma zona de influencia, a los efectos de facilitar el acceso al mismo a usuarios y trabajadores”, y que está “desarrollando este proceso en base al diálogo, manteniendo reuniones con los representantes de los funcionarios médicos y no médicos”. El comunicado informa que en la reunión que se hizo ayer “se siguió avanzando en el trabajo conjunto para mejorar las condiciones de trabajo y atención”. Finalmente, el prestador estatal reafirma “su compromiso de seguir mejorando sus instalaciones y servicios, no sólo en Montevideo, sino en todo el interior del país, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y generar mejores condiciones de trabajo al personal”, y dice que comunicará “los cambios que se acuerde realizar, a efectos de evitar que se genere un estado de alarma o preocupación” en los usuarios.

Según informó ayer Subrayado, otros lugares previstos para los traslados serían policlínicas de la Intendencia de Montevideo cercanas al Filtro, al Hospital Español, al Instituto Nacional del Cáncer (Inca), y no se descarta recurrir a dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, siempre en la zona del barrio Jacinto Vera.

Pero el sindicato no hizo la misma evaluación del resultado de la instancia de ayer. Martín Pereira, secretario general de la FFSP, dijo a la diaria que la reunión “no fue del todo buena”. “El planteo de los trabajadores es que el centro no cierre o, en caso de que eso ocurra, que sean trasladados todos juntos, pero ASSE plantea que va a descentralizar los servicios, lo que en definitiva es un cierre, aunque todavía no tiene la fecha”, agregó.

Pereira expresó que “no hay nada claro” porque “falló la comunicación” dentro de ASSE, en referencia a lo que informó la directora del Filtro y lo que ahora propone el organismo. “ASSE nos plantea que no tiene una fecha determinada para el cierre. Esto genera incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre los usuarios, que no saben si se tienen que seguir atendiendo o no en ese lugar, o dónde deberán hacerlo”, dijo el dirigente.

Pereira afirmó que “el fin del cierre” es que ASSE pretende “vender el predio donde está ubicado el Hospital Filtro”. “Vos podés dejar venir abajo un edificio como el Filtro si por años no invertís en mejorarlo y atenderlo, pero ese problema de mantenimiento lo tienen todos los edificios de ASSE, excepto las obras nuevas. Si plantean que van a hacer el cierre por el estado en que se encuentra hoy el Filtro, deberían también cerrar muchas policlínicas”, sostuvo.

Los representantes de la FFSP que participaron ayer en la reunión con ASSE se juntarán hoy al mediodía con los trabajadores del Hospital Filtro para informar sobre el intercambio con las autoridades. En ese ámbito, “ellos definirán cuáles son las medidas a tomar”. “No hay nada claro. No hay plazos claros, pero se volvieron a abrir las agendas que estaban cerradas, porque no saben cuándo se van a hacer los traslados”, concluyó Pereira.