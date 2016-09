EL FARO del Final del Mundo

Las actas del Parlamento

Tabaré Vázquez: Antes de darles la palabra a los ciudadanos de Río Negro, nos gustaría dar algunos datos sobre el programa de salud bucal promovido por la ciudadana María Auxiliadora Delgado. Desde su implementación, cerca de 3.000 adolescentes mujeres que estaban pensando en extraerse una pieza dental revieron su decisión y comprendieron que con el suficiente amor y la ayuda de una entidad divina podían hacerse cargo de ella. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para la participación del público.

María Rodríguez: Señor presidente, soy una trabajadora cincuentona perjudicada por el régimen de las AFAP.

Tabaré Vázquez: Señora, no me haga enojar. Ese tema ya lo hablamos: es parte de la herencia maldita. Esta instancia es para sugerencias, no para quejas. ¿No hay ningún escolar que quiera hablar? Denle el micrófono a esa niñita adorable y de mirada inocente.

Niñita Adorable y de Mirada Inocente: Nuestra escuela necesita refacciones.

Tabaré Vázquez: Pero, ¿qué está pasando en este país? ¿Hasta los niños se quejan? Saquen a esa alborotadora de acá. A ver usted, señor, que parece ser una persona razonable y equilibrada. ¿Cómo se llama?

Víctor Rossi: Víctor Rossi.

Tabaré Vázquez: A ver, señor Rossi, ¿cuál es su propuesta?

Víctor Rossi: Creo que en Uruguay se deberían construir 3.700 kilómetros de carreteras y 900 de vías férreas para atender la demanda de obras que cuestan 4.000 millones de dólares.

Tabaré Vázquez: Ya que menciona el tema, aprovecho para anunciar la creación del cargo de Superministro Plenipotenciario del Hormigón, que tendrá a su cargo la promoción del uso de hormigón como herramienta para el desarrollo del país. Este ministro será el segundo al mando luego del presidente, ocupará su cargo en caso de atentado o asesinato, y estará facultado legalmente para dar un golpe de Estado en caso de estancamiento de los planes quinquenales de uso del hormigón.