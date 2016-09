Las cuentas se pagan

Luego de perder el respaldo político de su sector, Asamblea Uruguay (AU), el ex diputado Jorge Orrico debió dejar la presidencia del SODRE. El pedido de renuncia fue efectuado la semana pasada por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y se concretó el miércoles, cuando el entonces titular del SODRE presentó la carta en la que aducía motivos personales para su salida.

Quien se encargó de retirarle el respaldo político a Orrico fue nada menos que el ministro de Economía y Finanzas y líder de AU, Danilo Astori. Según pudo saber la diaria en base a fuentes del SODRE, en sus tiempos como diputado Orrico no cumplió con los aportes debidos al Banco de Previosión Social por una de sus secretarias, que le reclamó el pago de lo adeudado. El asunto molestó mucho a Astori y terminó en el retiro del respaldo político al jerarca.

Si bien varios medios publicaron que la relación de Orrico con el vicepresidente del SODRE, Doreen Ibarra (Frente Izquierda de Liberación), no era buena, este último negó los hechos, y no quiso hacer declaraciones acerca de los motivos de la renuncia de su ex compañero. “La relación en el Consejo Directivo del SODRE era muy buena y no teníamos ningún tipo de inconvenientes”, se limitó a decir Ibarra. la diaria intentó comunicarse con Orrico, aunque sin éxito.

Según publicó El País el viernes, hacía siete semanas que el diputado había dejado de participar en el Consejo Político de AU, al que concurría como invitado. Si bien comenzó su actividad política en filas coloradas, Orrico, de 69 años, integró el Frente Amplio desde su fundación y fue electo por primera vez diputado en 1994 por Montevideo, en la lista de AU. En las siguientes tres legislaturas resultó reelecto, y en 2012 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. También fue actor de teatro y de cine. Al enterarse de la situación, otro legislador del sector, de extensa trayectoria parlamentaria, dijo sentir mucha “decepción” por lo ocurrido y por las acciones de Orrico.