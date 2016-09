Lineamientos y lineazos

El 15 de agosto, los trabajadores del Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar (SOCA) firmaron un convenio colectivo con las autoridades de Alcoholes del Uruguay (Alur), que dispone ajustes salariales por inflación cada dos meses. Esta disposición no es acorde con las pautas salariales fijadas por el Poder Ejecutivo, y esta semana el diario El Observador informó que, por este motivo, el presidente Tabaré Vázquez no quiere que se apruebe el convenio. Manuel González, gerente general de Alur, dijo a la diaria que el directorio del organismo tiene instrucciones de no dar declaraciones a la prensa y que el tema está en la órbita de ANCAP. Si bien el acuerdo, que abarca a 520 trabajadores, fue firmado, los trabajadores del SOCA aún no recibieron la copia del convenio, ratificada por el directorio de Alur. Para los trabajadores, de todos modos, “el convenio está firmado y lo vamos a defender como sea”, dijo a la diaria Ruben Couto, dirigente del SOCA.

Hoy se reúne el directorio de ANCAP para tratar el tema, pero ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, comentó que el convenio aún no fue ratificado por el ente. El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, había dicho a Telemundo el martes que “si el planteo para el resto de los trabajadores está dentro de determinadas pautas, parecería lógico que una empresa cuyo principal accionista es otra empresa del Estado siga esas mismas pautas”.

También hoy, están citados los trabajadores del SOCA a una reunión con la ministra de Industria, Carolina Cosse, en el ministerio. “Quiero dejar bien claro que los directores de Alur, que también son representantes del directorio de ANCAP, tenían contacto permanente con los gerentes que estaban negociando. Incluso nos llamaron en plena negociación; por lo tanto, que no vengan a decir, como dijeron, que no tenían conocimiento del contenido del convenio”, sostuvo Couto.

El PIT-CNT defiende el acuerdo logrado por los trabajadores. Ayer viajó a Bella Unión Ricardo Cajigas en representación de la central, para reunirse con el SOCA. “Para nosotros, los acuerdos se hacen para firmarlos”, manifestó Cajigas. Dijo que le “sorprende” que surja en la prensa que Vázquez rechaza el convenio. “Esto pone en peligro la negociación colectiva. Nos sorprende muchísimo que el gobierno esté preocupado por un acuerdo entre los trabajadores y Alur que lo único que hace es garantizar el mantenimiento del salario, en lugar de preocuparse por temas de relaciones laborales que son mucho más importantes, como que la zona franca de Florida manda decenas de trabajadores al seguro de paro o que los directorios de AFE y OSE se niegan a negociar con el sindicato”, cuestionó el dirigente del PIT-CNT.

Cuando salió la información en la prensa, legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente criticaron la actitud del directorio de Alur en las redes sociales y calificaron de “vergüenza” la firma del acuerdo. Cajigas cuestionó que el Partido Nacional se “escandalice” por las condiciones del convenio, cuando las 12 intendencias de ese partido “tienen convenios con cláusulas de aumento salarial cada seis y cuatro meses”.