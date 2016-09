Militante por la diversidad sexual fue agredido en Rivera

El colectivo por la diversidad sexual Ovejas Negras denunció hoy en un comunicado que, el viernes, un militante del grupo Riversidad y miembro de la Unión de Juventudes Comunistas del Uruguay fue agredido por cinco personas en la ciudad de Rivera. “Tres me 'cagaban a palo' mientras otros dos controlaban que no llegaran los milicos. Me pegaron por ser quien soy y como soy, pero hay algo que nunca va a cambiar y es que me amo y no tengo miedo de decir cómo soy”, comunicó en su página de Facebook el joven, que agregó que fue un ataque de odio, ya que no le robaron dinero ni su celular.

El comunicado de Ovejas Negras repudia el ataque, que ocurrió en pleno Mes de la Diversidad. “Estos hechos de extrema violencia nos recuerdan lo mucho que queda por hacer para que la igualdad de derechos sea una realidad. También nos recuerda que las conquistas del movimiento por la diversidad no son logradas de una vez y para siempre”, dice, y reclama que las autoridades esclarezcan el episodio. Ambos colectivos convocan a los militantes de la ciudad a unirse a la Marcha por la Diversidad, que partirá el 22 de setiembre, a las 18.00, desde la plaza Artigas.