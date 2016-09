Paro de 24 horas en la educación

El paro de 24 horas fue aprobado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Funcionarios de UTU, la Unión de Funcionarios del Codicen, los funcionarios de los Institutos de Formación Docente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República. La Federación Uruguaya de Magisterio no hará paro (aunque convoca y adhiere a la movilización), pero sus filiales de Montevideo (la Asociación de Maestros del Uruguay Montevideo) y Maldonado sí cumplirán el paro de 24 horas.

El dirigente de Fenapes Emiliano Mandacen aseguró que, si bien hubo avances al recuperar, durante la discusión en la Cámara de Diputados, el presupuesto de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y 111 millones de pesos del total de 793 millones que tenía asignados la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “no son contemplados los reclamos de la educación media y la ANEP”. Según ha informado el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Netto, el recorte en la ANEP, de 682 millones de pesos, afectará la creación de cargos fundamentalmente en educación media. “Ello conducirá a serias dificultades para atender la demanda de quienes quieran ingresar el año que viene a la educación media. Este año nos encontramos con que quedaron afuera de las aulas más de 7.000 estudiantes, algo que se verá agravado en 2017”, aseguró Mandacen.

Además, en la plataforma de los sindicatos que adhieren a la medida se expresa una “férrea defensa de la educación pública, el rechazo a cualquier proceso de privatización, así como de las tercerizaciones que se vienen llevando adelante en el sistema, la defensa de una educación de calidad para los hijos de los trabajadores y que se contemple un proyecto pedagógico dentro de un sistema integral”. “La CSEU también reclama el respeto de las libertades sindicales logradas por los trabajadores de la enseñanza; no aceptaremos ningún tipo de retroceso en esta materia”, afirmó el dirigente.

Por otra parte, otros dos sindicatos suman sus reclamos particulares en la convocatoria. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) se manifestará también por la muerte, el martes, del trabajador Carlos Matos de Souza, de 33 años y padre de tres hijos, que trabajaba para la empresa Costa Fortuna en una obra en Santiago Vázquez. Según informó el SUNCA, el accidente ocurrió cuando el trabajador desarmaba una grúa móvil.

El Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) realizará, a su vez, un paro de 24 horas, medida que siempre adopta cuando hay paros parciales del PIT-CNT. El dirigente Raúl Ferrando explicó que, además de adherir al paro de la central sindical, el SUTS atraviesa una situación particular en Maldonado, a donde no están enviando garrafas desde el lunes (salvo para los servicios considerados esenciales, como los hospitales). La medida surgió por un conflicto con la empresa Riogas, a raíz del despido de tres trabajadores. En un video difundido por El País aparece uno de ellos mostrándoles su rifle a otros dos, lo que motivó el despido. “Sabemos que no es un lugar para manipular armas, pero no era para echarlos; sí para una suspensión. Además, los echaron un mes después del hecho, porque esperaron a que terminara la zafra”, explicó Ferrando. El martes hubo una instancia de conciliación en la Dirección Nacional de Trabajo, pero los trabajadores no llegaron a un acuerdo con la empresa, por lo que se mantiene la medida en Maldonado.