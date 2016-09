Pedirán reconsiderar inscripción de obra del Clínicas al procedimiento PPP

Tras aceptar una propuesta del orden estudiantil, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales aprobó pedir al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República volver a discutir la inscripción de la obra de refuncionalización del Hospital de Clínicas en el procedimiento de participación público-privada (PPP). Según explicó a la diaria Mateo Cattivelli, secretario de Cogobierno de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la resolución en el consejo de la facultad fue aprobada por unanimidad, si bien “no hay una postura firme a favor o en contra”, pero la forma en que se dio la discusión no refleja “la tradición del cogobierno”. Por eso, se encomendó al decano, Diego Piñeiro, pedir al CDC que reconsidere la propuesta de PPP para el Clínicas.

La reconsideración será respaldada por la FEUU, que emitió una declaración en la que repudia lo que pasó en el CDC el martes 13, cuando se resolvió, por nueve votos en 16, inscribir la obra del hospital universitario en el registro de PPP. En el texto afirman que si bien los estudiantes “fuimos consecuentes con nuestra histórica defensa de los principios universitarios”, eso “no fue suficiente para parar el atropello de quienes cedieron” y votaron la resolución. Cuestionan además que el rector, Roberto Markarian, el orden docente y los decanos de Veterinaria, Agronomía, Ingeniería, Odontología, Arquitectura y Medicina negaron la postergación de la votación de la resolución. “La repudiamos, porque se hizo a sabiendas de que varios Consejos Universitarios no tenían resoluciones sobre el tema”. La postergación de la votación por 14 días, aseguran, “sólo podía fortalecer las posiciones de cada colectivo”, y “negarla implica forzar a los decanos y decanas que no tenían posición de consejo a votar por móvil propio y no como conclusión de un debate profundo de su servicio”. En la declaración, la FEUU exhorta a los universitarios a “no avalar lo ocurrido, a reclamar ser escuchados y [a que] los organismos cogobernados [sean] respetados”.

En tanto, Markarian reconoció en rueda de prensa que la del CDC fue una “discusión dura” y que hubo “algún griterío”, que consideró natural. “Hay una oposición muy grande de algunos sectores, basada en razones que no comparto pero respeto”, afirmó, y dijo que no es raro que las críticas se personalicen en él: “Uno es rector no para llevarla liviana y esconderse abajo de las baldosas: pone la cara donde hay que ponerla”. La resolución del CDC implica que en un plazo de 180 días se realicen y analicen estudios de factibilidad, prefactibilidad y valor por dinero, que demuestren que la PPP es la mejor forma de financiar la obra.