PIT-CNT convoca hoy a paro parcial

El PIT-CNT convoca hoy a un paro parcial, de 9.00 a 13.00, y a concentrarse a las 10.00 en la explanada de la Universidad de la República, para desde allí marchar hacia el Parlamento. En la esquina de Daniel Fernández Crespo y Hocquart habrá un estrado, desde donde harán uso de la palabra el dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) Jorge Bermúdez y el de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Martín Pereira. Los puntos de la plataforma son varios; abarcan desde la defensa de la negociación colectiva hasta la mejor distribución de la riqueza, pero Bermúdez aseguró que la medida se enmarca en las distintas visiones de cómo enfrentar la desaceleración de la economía. “El gobierno adoptó una política que pasa por atraer la inversión extranjera directa y frenar el avance de la inflación, y para eso busca enfriar el mercado interno, el consumo y el aumento de los salarios. El gobierno tiene todo el derecho a plantear esa política, pero nosotros tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo”, afirmó el dirigente. Bermúdez agregó que el PIT-CNT considera que se debe aplicar medidas contracíclicas “que signifiquen mayor inversión estatal y construcción de obra pública. El gobierno no debe ceder ante los sectores de las clases dominantes con respecto a la agenda de los cambios; hoy entendemos que la está dejando de lado”.

La medida de hoy, entonces, aparece para “empujar para que ese proceso de los cambios no se detenga y para enfrentar posiciones de la derecha social y política, que hoy, por ejemplo, vuelve a decir que hay que desmonopolizar ANCAP”, aseguró Bermúdez. “Si algo debemos cuestionar a los gobiernos progresistas es que no han avanzado más, se han quedado en una media agua. Hay que empezar a discutir el papel de los medios de producción; sabemos que no es para mañana, pero hay que empezar a hacerlo. De lo contrario, se apunta a retroceder”, dijo el dirigente a la diaria.

Bermúdez también hizo una advertencia respecto de la creación de la Confederación de Cámaras Empresariales: “El enemigo se está uniendo para defender su proceso corporativo. Han salido a decir que el mercado laboral está muy regulado y que hay que desregular para llegar a lo que quieren ellos, que es la negociación empresa por empresa y la liquidación de la negociación colectiva”.

El paro parcial se votó en una Mesa Representativa muy dividida (se aprobó por 21 votos a favor y 20 en contra), que también aprobó evaluar la realización de otro paro general -que sería el segundo del año- en octubre. Uno de los hechos que llevaron a la aprobación del paro parcial fue la discrepancia con los lineamientos del Poder Ejecutivo en relación con los Consejos de Salarios, en particular por la negativa del presidente Tabaré Vázquez a modificar la periodicidad de los correctivos por inflación (aunque aceptó actualizar los salarios considerados sumergidos y mantener los ajustes de 2015). Otro de los reclamos de la central sindical es que no se apliquen los recortes en el presupuesto para la educación previstos en la Rendición de Cuentas, aspecto central por el que la mayoría de los gremios que integran la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) extienden el paro parcial a una medida que durará toda la jornada.

El paro afectará también entre las 9.00 y las 13.00 a la administración pública, la salud, la industria y el comercio, entre otros rubros, aunque seguramente el acatamiento sea variado. Como es una movilización parcial, no habrá paro de los servicios de transporte.