Presidente de la departamental de Montevideo del FA cree que los diputados capitalinos deben tener más arraigo local

El diputado frenteamplista Carlos Varela (Asamblea Uruguay), quien ayer asumió por segunda vez la presidencia del Plenario Departamental de Montevideo de esta fuerza política, considera que los representantes electos por Montevideo deberían tener un vínculo mucho mayor con su departamento.

El legislador consideró que dentro de la fuerza política muchos legisladores capitalinos no se involucran debidamente con la agenda local del departamento. “No hay duda de que esto nos sucede a todos. Creo que tiene mucho que ver con la tradición de trabajo del FA cuando no tenía diputados en el interior. En ese momento los diputados de Montevideo eran destinados a esa tarea, y si bien era algo que estaba bien y era lógico, nos fue alejando de la referencia territorial, que, inconfudiblemente, es el departamento”, interpretó el legislador. Según Varela, “se ha avanzado en ese sentido”, en la medida en que el año pasado se creó la “bancada de Montevideo”, que tuvo una “coordinación permanente con la Intendencia”, aunque, sostuvo, es necesario “mejorar mucho” aún. El legislador consideró que los temas locales “deberían ser una referencia permanente” para los diputados de la capital, ya que “somos electos por el departamento”, aunque “eso no signifique desconocer los temas nacionales”. El problema de fondo de los representantes electos por Montevideo, resumió, es que “no solemos tener una cultura política que nos relacione con el territorio”.

Ayer se inició el segundo período consecutivo de Varela al frente de la departamental de Montevideo. Fue candidato único para ese cargo en las elecciones internas de este año, y también lo había sido en similares condiciones durante 2012. Según dijo, su gestión anterior tuvo algunas virtudes, como posicionar la departamental en un espacio “que antes no tenía” y “generar un ambiente de trabajo frenteamplista y positivo, apostando a la unidad, fraternidad y búsqueda de consensos”. A tal punto llegó esto, argumenta, que en “casi cuatro años de trabajo, siempre apostamos al consenso; no sé si llegamos a aprobar resoluciones por votación cinco veces, porque siempre se buscó antes aprobarlas por consenso”.

Sin embargo, dijo que algunos otros temas todavía deben resolverse y parecen “inalterables”. Entre ellos, aseguró que es necesario “trabajar mucho más pegados a la gente”. Según ejemplificó, la reunión del Plenario en la que ayer asumió por segunda vez la presidencia de la departamental de Montevideo, realizada en la sede de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, “es una señal política de lo que queremos hacer en los próximos años: no trabajar tanto desde el local central sino desplegados en el territorio”. Varela también dijo que es necesario aún mejorar la relación entre las autoridades locales del FA y la Intendencia de Montevideo, la bancada de ediles y también los diputados locales.

El equipo de Varela tiene un secretario político y ocho vicepresidentes, con un área de trabajo cada uno. Ricardo Posada (Nuevo Espacio), director de Promoción Económica de la Intendencia, es el secretario político. Los vicepresidentes son Willan Masdeu (Alianza Progresista), Daniela Brandón (Partido Socialista), Gabriela López (Partido Comunista del Uruguay), Pablo González (Compromiso Frenteamplista), Teresita Bentancor (Coordinadora Ñ), César Machado (Coordinadora B) y Ricardo Russo (Coordinadora M). También habrá una vicepresidencia para el Movimiento de Participación Popular.