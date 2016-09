Programa de la 4ª fecha del Uruguayo Especial

La próxima etapa del Campeonato Uruguayo Especial repartirá su programación equitativamente entre el sábado y el domingo, de acuerdo al programa de partidos elaborado por los integrantes de la Mesa Ejecutiva de Primera División.

La actividad sabatina comenzará a las 15.30 con tres partidos: Cerro -que sigue sin poder actuar como local en el estadio Luis Tróccoli, porque fue resembrado- jugará en el Parque Capurro con Juventud de Las Piedras, en el estadio Obdulio Varela se enfrentarán Villa Española y Plaza Colonia; en tanto que en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José se medirán Sud América y Danubio. Más tarde, a las 19.00, jugarán Fénix y Nacional, aunque aún no está claro en qué escenario. Puede ser en el estadio Luis Franzini o en el Centenario, dependiendo de si las directivas de los clubes llegan o no a un acuerdo. Ayer de noche el tema aún no estaba resuelto, por lo que recién hoy la directiva capurrense tomará una decisión, aunque por como venía la mano, lo más probable es que el encuentro se dispute en el Franzini.

El domingo la fecha proseguirá con tres partidos que se jugarán a las 15.30. Rampla Juniors y Liverpool, dos de los líderes del torneo, se medirán en el estadio José Nasazzi, River Plate recibirá en el Parque Federico Saroldi a Defensor Sporting y en el Parque Osvaldo Roberto de Sayago Racing recibirá la visita de Wanderers.

La fecha se cerrará a las 19.30 con el duelo que sostendrán Boston River y Peñarol en el Centenario. En principio los recién ascendidos especularon con la posibilidad de ser locales en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, pero luego de contactos entre las directivas los aurinegros le aseguraron a los rojiverdes un mínimo de entradas, por lo que el encuentro se realizará en el Parque Batlle.

Cayó la sanción

El Tribunal de Penas decidió sancionar a Peñarol a consecuencia de los botellazos lanzados contra los árbitros al término del partido de la fecha inicial del torneo con Liverpool, disputado en el estadio Campeón del Siglo. Los aurinegros deberán jugar a puertas cerradas en su escenario el próximo partido en el que sean locales -en la 8ª fecha con Villa Española- y además deberán pagar una multa de 145 UR, aproximadamente 134.000 pesos.