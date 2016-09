Puente pidió “trabajo efectivo” de los docentes para prevenir violencia en los liceos

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) realiza un paro nacional de 24 horas durante el día de hoy, a raíz de la agresión sufrida por una adscripta y el director del liceo Nº 2 de La Paz el sábado de mañana. Dos estudiantes de tercero se estaban peleando durante una clase de Química en el laboratorio, y ante la violencia se llamó a la adscripta, que intentó separar a los dos jóvenes y, entre empujones, cayó al piso. Luego intervino el director del liceo, que le pidió al joven que buscaba seguir la pelea que se retirara del liceo, y ya estando fuera, el muchacho se “lanzó” sobre él con su bicicleta y lo golpeó “más de una vez”, explicó el dirigente de Fenapes Emiliano Mandacen. Los docentes están bien y ayer ya habían concurrido a trabajar, mientras que los dos estudiantes involucrados están sin concurrir al liceo.

Tanto la directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente, como la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, cuestionaron la medida adoptada por el gremio. Puente diferenció que “un joven o un padre agreda a un profesor” de que “como consecuencia” de una pelea entre dos jóvenes “sufran algún daño los adultos”. La jerarca de Secundaria consideró que los docentes “actuaron como los adultos tratamos de actuar siempre, que es tratar de interrumpir estos episodios de violencia que se producen entre los jóvenes”, y dijo que el paro le genera “mucha preocupación”. “Los jóvenes no están pudiendo tramitar sus disgustos y sus insatisfacciones, y lo mejor sería tomar una actitud de trabajo efectivo para hacer una prevención sobre este tipo de acciones”, opinó, y se preguntó: “¿Qué hacemos desde los centros educativos? Educamos, tratamos de llamar a la reflexión y de demostrar cómo ningún encontronazo físico genera ninguna solución”. Muñoz, por su parte, insistió en que la medida de paro “no soluciona nada”, porque los temas de “convivencia deben tratarse colectivamente, con los padres de todos los alumnos dentro del ámbito liceal”.

Los dirigentes sindiclaes rechazaron ambas declaraciones. Aseguraron que el paro “no es contra el estudiante, ni para estigmatizar al estudiante, sino contra la mala administración”, y que se toma la medida para denunciar “la ausencia del CES y, nuevamente, la omisión”; “nunca planteamos que [el paro] sea la solución, pero de alguna manera tenemos que denunciar la situación”, dijo Mandacen. Aseguró que, tras dos días hábiles desde lo ocurrido, la única visita que recibió el liceo fue de la inspectora “con una promesa de una visita futura del Departamento Integral del Estudiante [DIE] la próxima semana, para brindar un taller”, lo que, afirmó, es “totalmente insuficiente para la gravedad de lo que ocurrió”. El dirigente cuestionó que Puente “minimice el hecho en vez de ocuparse de él”, y aseguró que desde su rol de directora general no debe apuntar a “normalizar la violencia”. Además, denunció que el DIE interviene de forma “esporádica y limitada en el tiempo”, y puso como ejemplo que el estudiante que protagonizó la última agresión, en el liceo Nº 49, que ya había sido trasladado tras una agresión en el liceo Nº 25, no tuvo seguimiento. Por otra parte, dijo que las autoridades “no saben de las condiciones del estudiante”, porque, por ejemplo, “el estudiante [que agredió al director] no vive con los padres”, y está “en una situación delicada”.

Mandacen destacó que el primer punto de la plataforma acordada con el núcleo base del liceo reclama el seguimiento al estudiante y que se instale un equipo multidisciplinario en la institución de forma inmediata (hay una psicóloga para 1.000 estudiantes, que actualmente está de licencia maternal). Afirmó que ese equipo “no va a solucionar los problemas de forma mágica, pero va a ser un soporte importante”. Además, los docentes reclaman que se solucione la portería los sábados y se revea la cantidad de adscriptos en función de la matrícula, y piden que en la zona de Las Piedras y La Paz se construya otro liceo. Finalmente, invitaron a las autoridades del CES a concurrir hoy a las 14.00 a una reunión del equipo de docentes en el liceo. La medida de paro, que se junta con el asueto de setiembre, se tomó “a pedido de la filial” y no “de forma improvisada”, destacó Mandacen.