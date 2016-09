Quisiera subir

El lunes de noche se llevaron a cabo el lanzamiento y el sorteo del fixture del Campeonato Uruguayo Especial de la Segunda División Profesional, que comenzará el sábado. En el torneo, en el que participarán 13 equipos, habrá sólo un ascenso en juego, ya que no habrá descenso a la Segunda División Amateur. Según consigna el reglamento de la B para esta temporada, “el formato de disputa será de todos contra todos, con dos finales en caso de igualdad en el primer puesto de la tabla de posiciones”. Serán 13 fechas y en cada etapa habrá un equipo que tendrá libre.

Oriental de La Paz y Huracán del Paso de la Arena optaron por no presentarse a jugar este torneo, amparados por el reglamento: “La participación en el presente campeonato será opcional para los equipos que integren dicha Liga; no obstante, el equipo que hubiere optado por no participar en el Torneo Especial 2016, al comenzar la Temporada 2017 lo hará en la Liga de Segunda División Profesional”.

La primera fecha comenzará a disputarse el sábado a las 10.15 con el encuentro televisado que disputarán Miramar Misiones y Villa Teresa en el Parque Palermo, ya que el Méndez Piana, escenario de los monitos de Villa Dolores, se encuentra en remodelación. De tarde -los horarios se confirmarán hoy-, Deportivo Maldonado y Atenas se medirán en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado; Cerro Largo recibirá a Central Español en el estadio Arquitecto Ubilla de Melo; Cerrito se medirá con El Tanque Sisley en el Parque Maracaná; Rentistas y Canadian jugarán en el complejo de los bichos colorados y Tacuarembó será local ante Torque en el estadio Raúl Goyenola. En la etapa inicial tendrá fecha libre Progreso.

Con cambios

Quedaron confirmados los detalles de disputa de la tercera fecha del Campeonato Uruguayo Especial. El sábado se abrirá la etapa con tres partidos que se jugarán a las 15.30: Fénix será local ante Racing en el Parque Capurro, Boston River recibirá a Cerro en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad y Peñarol será local en el estadio Campeón del Siglo ante Wanderers. Cerrarán la etapa sabatina Plaza y Rampla Juniors, uno de los punteros, en el estadio Profesor Alberto Suppici de Colonia a las 18.15 y para la televisión. El domingo los cuatro partidos se jugarán a las 15.30. Juventud, el otro puntero, jugará con River Plate en el Parque Artigas de Las Piedras; Defensor Sporting y Sud América se medirán en el estadio Luis Franzini; Danubio será local en Jardines del Hipódromo ante Villa Española; y Liverpool, en su estadio de Belvedere, recibirá a Nacional.