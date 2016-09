EL FARO del Final del Mundo

Reunión de la bancada del Frente Amplio del jueves 8 de setiembre

Marcos Otheguy: Ahora que nos trajeron el bolillero, vamos a definir de qué organismos hacemos recortes presupuestales para evitar mayores recortes en el presupuesto para la educación. ¿Alguien quiere sacar?

Orquídea Minetti: Si no hay nadie más, yo me ofrezco. Acá tiene.

Marcos Otheguy: A ver... La primera bolilla corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Enrique Pintado: ¡Pero no puede ser! ¿Quién puso esa bolilla ahí?

Marcos Otheguy: Es que había que ponerla, pero la metimos en el microondas.

Enrique Pintado: No sean idiotas, ¿no saben que el plástico no se calienta con el microondas? Me quieren enloquecer. No me digan que la bolilla aquella no la pusieron en la heladera.

Marcos Otheguy: Sí, sí, esa la pusimos.

Orquídea Minetti: Bueno, voy a sacar la siguiente bolilla, entonces.

Enrique Pintado: No, no, deje, compañera, yo lo hago. Listo, acá está.

Marcos Otheguy: A ver... Pucha, qué fría que está. La bolilla corresponde al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Constanza Moreira: Ah, no, ¡justo esa, no!

Marcos Otheguy: Bueno, son cosas del azar, no podemos hacer nada. Las reglas son las reglas.

Constanza Moreira: Está bien, pero entonces vamos a hacer recortes en el Ministerio de Defensa.

Lucía Topolansky: Pero qué obsesión que tiene esta con lo militares. ¿Por qué se vino al Espacio 609? Mi marido tiene cada cosa.

Marcos Otheguy: Vuelvo a repetir que esto es una cuestión del azar.

Constanza Moreira: Entonces pongan la bolilla del Ministerio de Defensa en el bolillero.

Marcos Otheguy: Ya está en el bolillero.

Constanza Moreira: Está ahí, en el piso, al lado de tu pie.

Marcos Otheguy: Ups, se me cayó.

Enrique Pintado: Qué manga de inútiles. Me estresan. Necesito un hidromasaje.