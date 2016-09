Surgen críticas a Amado dentro del PC

El lanzamiento que hizo el diputado Fernando Amado del sector Batllistas Orejanos (BO) no pasó desapercibido en filas de su partido. Tampoco su llamado a homenajear a José Batlle y Ordóñez en la celebración del 180º aniversario del Partido Colorado (PC), mientras la convención nacional se reunía en Durazno para reconocer las trayectorias de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle. El legislador se ha ganado algunos aplausos en la interna colorada, pero también comienza a acumular críticas.

El sábado, el diputado confesó a la diaria sus intenciones de participar en las elecciones internas como precandidato por el Partido Colorado. En una entrevista que concedió ayer a Radio Carve, Batlle dijo que Amado tiene “todo el derecho”, como cualquier colorado, de participar en las elecciones internas, pero agregó que el sábado él le pidió al senador Pedro Bordaberry que hiciera lo mismo, por tercera vez en su carrera política: “Insté al senador Bordaberry a que fuera candidato del partido, porque iba a haber otros candidatos y eso le iba a hacer bien al partido”. Luego, al hablar sobre las diferencias entre Bordaberry y Amado, el ex presidente dijo que era como comparar, respectivamente, “al Himalaya con el cerro de Montevideo”.

Otros dirigentes matizaron las críticas. Guzmán Ifrán, líder de la agrupación Revolución Batllista, dijo, respecto del nuevo sector, que “cada uno es libre de hacer lo que quiera”. “Hay que apuntar a la heterogeneidad y a la diversidad. En los últimos tiempos, debido a la hegemonía de Vamos Uruguay [VU], eso no era tan visible, pero ahora están apareciendo sectores de centroizquierda como este o el nuestro”, afirmó el dirigente, que, al igual que Amado, integró la lista de VU para las elecciones de 2014 y apoyó en las internas la precandidatura de Pedro Bordaberry. Sin embargo, Ifrán marcó una diferencia con Amado: “Apostamos a la unidad en la diversidad y apostamos a estar todos juntos en esta fecha”, sostuvo, haciendo referencia a la celebración de los 180 años del Partido Colorado. “Eso es lo que nos enseñó don Pepe”, sentenció.

Otros no esbozaron ningún tipo de críticas. El ex vicepresidente Luis Hierro López dijo que le parece bien que “un partido grande y liberal tenga todas las posiciones, mientras que sean establecidas con respeto y criterio”. En tanto, José Garchitorena, prosecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PC, afirmó que “si Amado no quiere ir a la convención, está en su derecho”.

Los comentarios más duros fueron los del diputado Conrado Rodríguez. “Fue una conmemoración para todo el partido; más allá de las diferencias con la mayoría, se trata de conmemorar una fecha trascendente del partido, y habitualmente se hace en Durazno; así se hizo en las décadas anteriores, y por ir a un acto partidario uno no va a dejar de levantar determinadas banderas”. Rodríguez no se privó de hablar de la campaña de lanzamiento de BO. “Él habla de la renovación sin padrinos, pero esa misma fue su historia personal en el PC”. Y luego repasó: “Fue el soldado del soldado del Foro Batllista, Washington Abdala, al punto de que todos los que estábamos en la juventud en ese momento recordamos que Amado era 'abdalista' y 'sanguinettista'. Luego, en 2008, ya estando en VU, dio una nota en la que dijo que seguía siendo 'sanguinettista', justificando que el sanguinettismo excedía a Sanguinetti”. “Llama la atención que hable de padrinazgos cuando su historia política estuvo rodeada de ellos: inició su carrera política en la mayoría partidaria, bajo el ala de Abdala, luego de Sanguinetti y después fue electo dos veces diputado junto a Bordaberry”.

Otra cosa que Rodríguez cuestionó fue que Amado anuncie una agrupación de centroizquierda cuando “acompañó y juntó firmas para bajar la edad de imputabilidad [penal] con Bordaberry, mientras que del lado del batllismo muchos no lo hicimos”. Además, criticó que diga que hace 40 años que el PC debería ser otro partido, “cuando él mismo integra y ha legitimado los liderazgos de las mayorías partidarias”. Por último, señaló que “constantemente critica cosas a la interna del partido, en vez de proponer cosas para el país. Su carrera política está basada en el conflicto interno”.