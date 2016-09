Trabajadores de la Seguridad Social decidieron promover plebiscito contra las AFAP

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) resolvió convocar a todos los gremios del PIT-CNT, a la Organización de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, a “todas las organizaciones sociales preocupadas por la situación del Banco de Previsión Social [BPS] y la Seguridad Social, a la ciudadanía en general y a los sectores político partidarios que así lo deseen” a formar una “amplia comisión” con el “único objetivo” de promover una reforma constitucional para eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), según establece un comunicado divulgado ayer. El texto también expresa que la ATSS se compromete a “definir rápida y responsablemente” el contenido de esa reforma a “presentar para ser firmada” por la ciudadanía. El gremio reafirma su “posición contraria al actual sistema mixto”, porque “afecta el principio de solidaridad en la Seguridad Social, perjudica a los trabajadores y se muestra como insustentable, pues no proporciona la rentabilidad prometida (en oportunidad de su discusión y sanción), presenta altísimos costos e -incongruentemente- reporta una ganancia extraordinaria” para estas empresas. Este sistema, “por gestionar los ahorros de los trabajadores para brindar prestaciones insuficientes, hace de la seguridad social un negocio para el capital y se constituye en una nueva forma de expropiación de la riqueza generada por los trabajadores”, agrega el comunicado. La vicepresidenta de la ATSS, Verónica Miranda, dijo a la diaria que se encuentran en la etapa “de articulación” con otras organizaciones para “gestar la comisión”. Explicó que la iniciativa “es una acción política” que puede “dar impulso a otras iniciativas del Poder Ejecutivo”, como “cumplir con lo establecido en el programa del Frente Amplio”, que propone la eliminación de las AFAP, “pero hace 11 años que no ha podido modificar la situación”. Miranda dijo que es “incorrecto” plantear que “el pueblo ya laudó” el tema porque en realidad nunca fue plebiscitado, sino que hubo una inciativa de juntar firmas que no llegó a la cifra requerida.