Wanderers recibe a Zamora de Venezuela por la Copa Sudamericana

Hoy a las 19.15 en el estadio Luis Franzini, Montevideo Wanderers jugará el partido revancha de la segunda fase de la Copa Sudamericana ante el Zamora venezolano. Con el viento a favor que le otorga el 1-0 conseguido en tierras venezolanas hace ya 20 días, a lo que se suma el buen triunfo del fin de semana ante Peñarol, el equipo de Gastón Machado tiene grandes chances de sellar hoy su pasaje a los octavos de final del torneo continental.

El partido de esta noche encuentra a los bohemios en un muy buen momento, en el que acumulan diez partidos invictos entre los partidos locales y los internacionales, producto de siete victorias y tres empates. El triunfo como visitante obtenido en Barinas, con un gol de cabeza del Mago Matías Santos, abre para el equipo albinegro varias opciones para seguir en carrera. La mala noticia ya se conocía: no contará con Ignacio Nacho González, que fue expulsado en el encuentro de ida, por su reacción ante una falta que le cometió Luis Vargas, que también vio la roja. Sin Nacho, que tendrá que cumplir un total de tres fechas de suspensión -por lo que se perderá el ida y vuelta de octavos y volvería a estar a la orden recién en los cuartos de final, si es que su equipo avanza-, el entrenador bohemio tendrá que decidirse por un sustituto. Tanto Adrián Colombino como Joaquín Verges corren con ventaja para entrar como titulares. Machado no ha confirmado la oncena que saldrá a la cancha al inicio del partido de hoy; no se prevén mayores modificaciones respecto del equipo que comenzó jugando el sábado con Peñarol: Leonardo Cachorro Burián será el arquero; en la línea final estarán Mauricio Gómez en el lateral derecho, Gastón Bueno y Diego Barboza en el centro de la zaga y Martín Rivas como lateral zurdo; en el centro del campo es seguro que estarán Santiago Martínez y Matías Mago Castro, y queda la duda con respecto al ingreso de Colombino o Verges; los mediapuntas serán Manuel Castro y Rodrigo Rivero, mientras que el delantero de punta Sergio Chapita Blanco lucirá la cinta de capitán.

Impartirá justicia en el partido la terna argentina integrada por el árbitro central Darío Herrera y los asistentes Ariel Scime y Diego Bonfa.

El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final con el ganador del cruce entre Junior de Barranquilla y el Blooming boliviano. El conjunto albirrojo colombiano es el favorito porque mañana jugará como local y llega al partido con el hándicap de haber ganado en la ida 2-0, de visitante, en Santa Cruz de la Sierra.