Antía justifica el aumento de la Contribución Inmobiliaria en un “estudio muy serio”

Para aumentar la Contribución Inmobiliaria, la Intendencia de Maldonado (IM) dice haberse apoyado en un “estudio muy serio” que comenzó cuando el frenteamplista Óscar de los Santos estaba a cargo de la comuna. Así lo explicó, en diálogo con la diaria, el director de Hacienda de la IM, Luis Eduardo Pereira, quien además aclaró que puede haber “incongruencias”, por lo que llamó a la población a reclamar si los incrementos no parecen justificarse. “No estamos utilizando el eufemismo de que pague más el que tiene más”, advirtió el jerarca. De todas formas, explicó que hay casos de aumentos de hasta 600% en los inmuebles más grandes y ubicados en la costa, que estaban pagando un mínimo de 3.618 pesos.

Como ejemplo, Pereira mencionó una casa de José Ignacio con más de 1.000 metros cuadrados, que se alquila en miles de dólares por mes y hasta esta suba pagaba el mínimo. ¿Qué ocurre con los barrios que están lejos de los inmuebles más opulentos? Es ahí donde Pereira subraya que no se trata de un “tarifazo” ni de un “ajustazo”, como dijo De los Santos a la diaria, ya que “no se aplica al 100% del escenario”. Según las cifras brindadas por Pereira, sólo 18.000 padrones de 130.000 (poco más de 12%) tuvieron aumentos en la Contribución Inmobiliaria. Esta suba se aprobó en la Junta Departamental de Maldonado (JDM) sólo con los votos del Partido Nacional. El intendente blanco de ese departamento, Enrique Antía, dijo a FM Gente que “está claro” que el aumento de la contribución “fue por IPC [Índice del Precio del Consumo], que es 9%, 8,9%”.

Los ediles del Frente Amplio (FA) tienen prevista para hoy una instancia de debate en la que se resolverá una posición conjunta en torno al asunto. Como anticipo, la bancada de ediles del Movimiento de Participación Popular (MPP) resolvió llamar al intendente a la JDM, y el martes emitió un comunicado para solicitarle que, entre otras cosas, explique el criterio de la suba. Por su parte, De los Santos denunció que estos aumentos llegan a superar diez veces a la inflación, y que se genera un gran daño económico a las viviendas más humildes de Maldonado y San Carlos. El edil Joaquín Garlo (MPP) dijo a la diaria que no hubo acuerdo para establecer los montos de reaforos, y que desde el FA ya habían advertido que los vecinos de las localidades en las que se paga una contribución baja iban a salir perjudicados. “En el barrio Buenos Aires, un vecino me mostró el recibo. Pasó de pagar 5.000 a 14.000 pesos”, afirmó Garlo, que, a su vez, dio cuenta de que en su casa paga 900 por el impuesto por las cámaras de videovigilancia, a pesar de que frente a su casa no hay cámaras. El FA cuestiona a Antía por haber creado el impuesto de las cámaras a pesar de que en la página 50 del programa de gobierno del Partido Nacional se descartaba la creación de nuevos impuestos. Ya existen, además, los mínimos del Impuesto General Municipal (1.900 pesos), Conservación del Pavimento (940 pesos) y Alumbrado Público (940 pesos).

Cuando se votaba el proyecto de presupuesto en Maldonado, el MPP explicó en un documento de tres páginas -al que accedió la diaria- que con las nuevas cargas tributarias -sumadas a las ya existentes- se perjudica “a la parte más desprotegida del entorno social de Maldonado”. Este sector, ya el año pasado, especificaba que “los que menos tienen” pasarían a pagar 38% más este año (28% por ajuste de los mínimos y 10% por inflación). “Lo que va a provocar es un aumento de la morosidad, que dejará al costado del sistema a muchos buenos ciudadanos trabajadores de Maldonado”. La IM quiere aumentar la recaudación, según De los Santos, para poder costear los 20 millones de dólares de cámaras de seguridad y “pagar favores al Partido Nacional y el Partido Colorado”. El motivo de la suba, más que la suba en sí misma, es motivo de preocupación en el FA. Consultado sobre los bruscos aumentos en los inmuebles de mayor superficie y que están ubicados en las primeras líneas de la costa, Garlo reconoció que “es totalmente correcto”, aunque aclaró que deben establecerse “criterios correctos generales”.

El reaforo en Maldonado continúa y, según declaró Antía este miércoles a El Espectador, se aumentarán las contribuciones no sólo en el área de la costa. “Vamos a hacer un trabajo técnico casa por casa, porque hoy hay tecnologías que acompañan”.