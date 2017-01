Hoy se corre una nueva edición del Gran Premio Ramírez

Como todos los 6 de enero, el hipismo uruguayo tiene su máxima fiesta en el Hipódromo de Maroñas. En un programa que contiene un total de 21 carreras, el centro de la atención nacional e internacional será el clásico premio José Pedro Ramírez. Fletcher, el ganador del año pasado, está entre los favoritos y va por la doble corona.

Según el cronograma que dio a conocer la organización, el Ramírez será la carrera número 18 de la extensa jornada y se largará a las 20.45. Serán 2.400 metros de adrenalina y velocidad. Y también de apuestas: el total que repartirá el pozo es de 4.172.574 de pesos (de los cuales 2.503.544 serán para el primero, 876.241 para el segundo y 542.435 para el tercero). Serán 14 los pingos que estén en la pista, entre los cuales se contará el triunfador de 2016, Fletcher, que repetirá la fórmula del éxito con la monta de Luis Cáceres e intentará igualar lo conseguido por Hielo, ganador de los Ramírez en 2014 y 2015, primero con Eguard Tejera como jockey y luego con la monta de Julio César Méndez.

Entre los caballos que mejor puntúan para la estadística, el que larga como favorito en el Ramírez de hoy es el brasileño Gandhi di Job, que será llevado desde las riendas por Federico Píriz. Descocado, el que va a conducir José Silva, aparece como su principal contrincante. Pese a la coronación del año pasado, hoy Fletcher está considerado una de las posibles sorpresas, así como el gran jockey coloniense Pablo Falero y su caballo Like Desire. Además de los citados, estarán en las gateras de largada Oggigiorno, Life Style, Legion Cat, Reality Bites, Robinson Crusoe, Presque Vu, Bagé in Concert, Mi Centinela, Babyku y Very Hopeful. Como suplentes ante alguna ocasional lesión previa a la carrera estará a la orden Brillante Ok y Rómulo.

Además del Ramírez, en la jornada hípica de hoy en el barrio Ituzaingó se correrán otros tres clásicos. El primero de ellos será la novena carrera del día, que otorgará el Gran Premio Ciudad de Montevideo -Presidente Jorge Batlle, en homenaje al recientemente fallecido ex presidente, quien fue un ferviente burrero-. Este clásico está programado para las 16.25. La distancia a recorrer en esta competencia son 2.000 metros y sólo corren yeguas. Las candidatas son Financial Aid, Jazz Band y Jump Lady, estas dos últimas brasileñas.

El segundo clásico de hoy en Maroñas será el Gran Premio Maroñas, una de las carreras más cortas de la jornada, con 1.000 metros de recorrido. La prueba arrancará a las 18.40, y el caballo argentino Grand Fonetic es el principal candidato para quedarse con el primer puesto. Por último, ya entrada la noche, a las 22.00, 1.600 metros definirán el último de los clásicos de la jornada, el Gran Premio Pedro Piñeyrúa. Habib, con la monta de Pablo Falero, y Jump High, conducido por Héctor Lazo, son los favoritos.

Entre las 21 carreras que se correrán, hay otras dos que sobresalen. Una es la que abrirá la jornada, a las 12.55, y pondrá en la pista el premio Fletcher, en homenaje al ganador del Ramírez pasado. La otra será la tercera y pondrá en juego la copa Dolores Lola Moreira, en homenaje a la brillante regatista sanducera que recientemente se coronó campeona mundial juvenil en vela.