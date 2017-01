La Dinama multó a Tinelli con 23.000 pesos por andar en cuatriciclo en la playa

El martes informábamos que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) comenzó a profundizar los controles de la presencia de vehículos de todo tipo en playas y dunas. Uno de los primeros en comprobarlo, y con certeza el más famoso, fue Marcelo Tinelli, que publicó en su cuenta de Instagram una foto con el título “primer atardecer del año”, en la que aparece junto a su hijo Francisco y su primo conduciendo sendos cuatriciclos en la playa. En el post se pueden ver algunos comentarios: “qué ganas de destruir la playa que tenés, amigo. Lamentable.”; “en la playa de mi país no se puede andar en cuatriciclo”; “ojalá que te multen triple por andar con los 3 cuatri por las costas de mi país, cosa que está prohibido, no te das cuenta que destruís las dunas y las plantas?; “andá a tu país a destruir ecosistemas”.

Según el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, habían empezado a llegar cuestionamientos del tipo “¿Y con Tinelli no pasa nada?”, por lo que decidieron mandarle una carta, a pesar de que, en este caso concreto, la Dinama no podía actuar, porque la infracción no fue verificada por los inspectores. En la carta le explican las consecuencias de su actitud, lo que implica andar con vehículos en la playa y su responsabilidad como figura pública, y le solicitan los datos para hacer efectiva una multa, de acuerdo con la normativa vigente. Tinelli la recibió, la leyó y se comunicó directamente con Nario. Según relató Nario a la diaria, el conductor dijo que “no había dimensionado el impacto de su actividad”. Asumió que “no estuvo bien” y, además de proporcionar los datos para que la multa se efectivizara, se comprometió a que “ni él ni su familia seguirán con esa práctica”.

Nario considera que lo positivo de este hecho es que, por un lado, “se cumplió con la normativa de la ley y se demostró que Uruguay es un país serio, donde no se multa de acuerdo a quién sos”, y, por otro, porque que una figura pública como Tinelli haya tenido esa actitud “es muy importante como ejemplo”. Es común ver fotos del conductor argentino en cuatriciclos en la playa, por lo que la Dinama evaluó que se trataba de una actitud “sistemática”. Nario dijo que en otras ocasiones “lo pararon y lo sancionaron”, pero esta vez “hubo una intención de explicar los motivos y mostrar que esto no es un capricho”.

Según informaron desde la Dinama, es importante que el multado haya sido Tinelli, pero esta medida forma parte de un proceso que busca “deconstruir una práctica que está instalada”, y que además de que se está fiscalizando con una periodicidad que “nunca antes se había tenido”, se está atacando también el uso de la imagen. Nario explicó que ocurre “algo parecido al caso de los cigarrillos”, en el sentido de que la Dinama suele enviar notas y estar en contacto con las automotoras que promocionan la venta de vehículos 4x4 con imágenes de estos en la playa, así como con las empresas de publicidad, que, “en general, han dado buena respuesta y suelen modificar las pautas”. También fueron contactados por la Dinama los integrantes de la banda Márama, a raíz de un videoclip en el que aparecen en cuatriciclo por la playa de Solanas. A pesar de que es una playa artificial, el organismo entendió que “estimula una actividad que no está permitida”.