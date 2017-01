Los equipos de Primera División, todos en pretemporada

Eran pocos los clubes que aún seguían licenciados, pero entre la mañana y la tarde de hoy todos los equipos comenzarán con los entrenamientos de cara a la temporada futbolera 2017.

Danubio es uno de los equipos con cambios en su cuerpo técnico, que será presentado hoy a las 9.00 en el complejo franjeado de la ruta 101, muy cerca del Complejo Uruguay Celeste. Luego, a las 9.30, 23 futbolistas empezarán las prácticas bajo las órdenes del argentino Pablo Rodríguez, que tendrá como ayudantes técnicos a Rubén Umpiérrez y a Leonardo Asencio -Diego Perrone será ayudante de campo-, y como preparador físico a Federico Izeta. La novedad en el plantel danubiano para este arranque del año será la vuelta de Carlitos Grossmüller, que en el inicio del campeonato pasado fue separado del plantel por Leonardo Ramos.

Los 23 jugadores franjeados que comenzarán a entrenar hoy, entre los que también se destaca la presencia de Lucas Olaza -a quien se lo daba como transferido a Peñarol, hecho que aún no sucedió- son los siguientes: Michael Etulain, Danilo Lerda, Facundo Silva, Agustín Peña, Renzo Ramírez, Matías de los Santos, Damián Malrechauffe, Olaza, Rodrigo Fernández, Gonzalo González, Jorge Graví, Emiliano Ghan, Cristian Souza, Ignacio González, Giovanni Zarfino, Grossmüller, Juan Moreira, Marcelo Tabárez, Gonzalo Barreto, Santiago Ramírez, Gonzalo Pereira, Jonathan dos Santos y Juan Manuel Olivera.

Nacional, el actual campeón uruguayo, tuvo ayer en Los Céspedes su segunda jornada de trabajos de pretemporada, y antes del entrenamiento matinal el zaguero Diego Polenta habló con los medios allí presentes, particularmente acerca de su eventual salida del club, que se está manejando con insistencia desde hace semanas. “En Nacional me siento muy cómodo. No he hablado con ningún dirigente sobre mi salida y tengo la cabeza en la pretemporada”, afirmó Polenta. “Hoy vine a aclarar que estoy acá, que voy a hacer la pretemporada, y de mi futuro no voy a hablar”, dijo el zaguero, quien agregó que no habló con Marcelo Gallardo, el director técnico de River Plate argentino, club que desde hace meses quiere contar con el actual capitán tricolor.

En cuanto al plantel, más allá de la salida de Mauricio Victorino hacia Cerro Porteño, no ha habido mayores novedades. A pesar de lo que Polenta dijo ayer, su salida no está descartada ni mucho menos, y es por esa razón que la dirigencia tricolor gestiona la llegada de al menos un zaguero.

En la vereda de enfrente está Peñarol, que ayer en Los Aromos contó con la presencia del volante Marcel Novick, quien luego de firmar contrato comenzó a entrenar bajo las órdenes de Leonardo Ramos. Novick, que ya había empezado a trabajar a fines del año pasado, vuelve tras una lesión que lo dejó sin jugar durante el semestre anterior. Otro que volvió pero seguramente sea cedido a préstamo es el golero Washington Aguerre, que se sumó a Gastón Guruceaga, Thiago Cardozo e Iván Cartés, nieto del histórico Luis Maidana, que son los arqueros aurinegros que están realizando la pretemporada. Hablando de Peñarol y de goleros, ayer sonó con fuerza el nombre de Kevin Dawson como posible refuerzo del club. El jugador, que ha tenido muy buenas actuaciones en Plaza Colonia, podría llegar a filas aurinegras en una operación que incluiría la cesión de uno o dos jugadores por parte de los mirasoles al elenco albiverde de la ciudad de Colonia. Por otra parte, ayer pareció caerse del todo la incorporación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, que se daba casi por concretada. El que se estima que se hará presente hoy en Los Aromos es el Cachila Ramón Arias, zaguero que viene de jugar en la Liga de Quito de Ecuador. El Cebolla Cristian Rodríguez sigue en tratativas de rescisión de contrato con Independiente para volver a Montevideo y ponerse la camiseta de Peñarol. Hoy puede haber novedades al respecto.

Por el lado de Montevideo Wanderers, que será el primer equipo en debutar en la Libertadores el 23 de enero en Bolivia, ante Universitario de Sucre, la buena nueva es que Nacho González renovó contrato con el club. También estampó la firma en la sede de la calle Agraciada el arquero Fabián Carini, que se sumará al plantel que desde la semana pasada dirige técnicamente el floridense Jorge Giordano.