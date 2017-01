Mañana se juegan partidos pendientes de la Súper Liga

Mañana de noche se jugarán los tres encuentros pendientes de la segunda fecha de la Súper Liga de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). A las 20.30 Biguá recibirá en su cancha de la calle Vázquez Ledesma al líder Aguada, y a la misma hora Trouville y Larre Borges se cruzarán en el escenario de los rojos de Pocitos, mientras que en el gimnasio de Urunday Universitario, el elenco local se las verá con Hebraica y Macabi. Las posiciones de la Súper Liga marcan que Aguada y Defensor Sporting suman 15,5 puntos- aunque los aguateros son los únicos punteros porque tienen un partido menos disputado-; Malvín tiene 15; Hebraica 14,5; Biguá, Larre Borges y Urunday tienen 13, y último, con, 12 se ubica Trouville.

También mañana a las 20.30 jugarán por la tercera fecha de la zona Permanencia Cordón y Welcome, encuentro que se jugará en la cancha de Larre Borges a puertas cerradas. En esta fase Goes es el primero cómodo, con 16 puntos; Olimpia tiene 13,5; Unión Atlética 12,5; Welcome 11,5; Sayago 10,5, y Cordón está último con 9 puntos. Los tres últimos de esta instancia perderán la categoría, en tanto que los tres primeros se cruzarán con los tres últimos de la Súper Liga para determinar los últimos tres clasificados a los play off.