Multan a Tinelli por conducir en la playa y crecen las esperanzas de que le apliquen multa millonaria por conducir Showmatch

La estrella argentina deberá pagar más de 20.000 pesos por la infracción ambiental y se espera que por sus incursiones televisivas la multa sea de 300 millones.

En varias playas del este del país, conducir un automóvil es señal de estatus. “Es como decir: ‘miren, yo no sólo tengo un auto, sino que además puedo ponerle nafta, estoy forrado y puedo tirar el dinero’”, opinó un operador turístico que trabaja en Punta del Este. El asunto preocupa a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), desde donde se planea lanzar una ofensiva para evitar que estos fenómenos sigan ocurriendo. “Debemos cuidar las dunas de nuestra costa, que son uno de los íconos del Uruguay Natural. Si no las protegemos, el proyecto de venderlas para construir playas privadas para los multimillonarios no va a poder implementarse”, aseguró un jerarca del organismo.

En estas horas la Dinama analiza imponerle una multa a la estrella de la televisión argentina Marcelo Tinelli, quien publicó en redes sociales una fotografía conduciendo un vehículo 4x4 en la playa de José Ignacio. La posibilidad de que Tinelli sea multado no sólo es bien vista por los ambientalistas, sino también por analistas del mundo de los medios de comunicación. “Desde hace varios años venimos trabajando para que se le imponga a Tinelli algún tipo de sanción por conducir de manera tan irresponsable y temeraria un engendro como Showmatch, que daña el ecosistema televisivo y cultural”, aseguró un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En su opinión, la aplicación de una sanción a Tinelli abre la puerta para que se concrete “el sueño de que las autoridades lo multen por todos los años que viene conduciendo en horario central. Está claro que nadie lo puede acusar por las cosas que hacía en Videomatch, eso era a la medianoche. Y además era muy chistoso, por supuesto. Había humoristas, o por lo menos gente que hacía reír. Pero salir a las 22.00 es otra cosa”. Con respecto al monto de la multa, el entrevistado reconoció que no sabe bien cuál sería la cifra exacta, pero aseguró que “si por manejar en la playa tiene que pagar 20.000 pesos, por lo que hace en la tele debería pagar 300 millones”.