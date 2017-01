Policía cree que caso de la mujer que agredió a una niña es parte de una tendencia de la prensa a inventar bolazos en verano

EL FARO del Final del Mundo

Se espera que cuando decaiga el interés en la noticia, la prensa busque una relación entre esta y el brasileño que ganó millones de dólares en el Conrad.

Sobre la tarde de ayer comenzaron a circular en las redes sociales dos videos que muestran a ciudadanos y policías reduciendo a una mujer que amenazó con una jeringa a una niña de tres años. Varios portales de internet, radios y canales de televisión reprodujeron la noticia y especularon con que podría tratarse de un intento de secuestro o un robo. “La verdad es que, con la información que teníamos, también podría haber sido un accidente, una broma del Día de los Inocentes, una señora que estaba vacunando a su nieta o un video filmado en Rumania hace cuatro años. Pero somos rigurosos, así que solamente manejamos dos bolazos”, aseguró un productor de un noticiero televisivo. Desde la Policía reconocieron que si bien no hay demasiada información sobre este hecho, es más que probable que forme parte de una tendencia que se viene registrando desde hace varios veranos. “Si los periodistas se pasan todo el año inflando acontecimientos intrascendentes para hacerlos parecer graves, imagínese lo que es en verano. Si no inventaran algo, tendrían que dedicarse a hacer análisis profundos de la realidad, algo impensable”, aseguró un vocero de la fuerza. Desde varios medios de prensa reconocieron que en estos momentos se está investigando un posible vínculo entre el caso de la jeringa, el ciudadano brasileño que presuntamente ganó 3,5 millones de dólares en el hotel Conrad (aunque también circularon versiones de que habían sido solamente 50.000), y el videoclip del grupo Márama en el que se muestra a sus integrantes paseando en un vehículo 4x4 en una playa artificial. “Estas noticias no mantienen el interés del público durante más de dos o tres días. A partir de entonces, si no surgen cosas nuevas, el recurso que tenemos es conectarlas de alguna manera. En principio se trata de una labor difícil, porque no tienen mucho que ver entre sí. Pero no descartamos que surja algo con apariencia de dato que, con un poco de manipulación, podamos hacer pasar por un dato real”, reconoció un informativista radial.