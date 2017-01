Se puso al día la Liga Uruguaya de Básquetbol

Tras completarse la segunda fecha de la Súper Liga y la tercera del Reclasificatorio, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) puso en orden su calendario. La jornada pasó entre encuentros vibrantes, ya que tres de los cuatro partidos disputados el sábado se definieron prácticamente sobre la hora. La sorpresa del sábado de noche la dio Biguá al imponerse al líder del torneo, Aguada. Pese a la derrota, los aguateros mantienen la punta, ahora un punto por encima de Defensor Sporting y Hebraica y Macabi.

El extranjero Ricardo Glenn se comió la cancha en la victoria de su equipo, Biguá, sobre el aguatero 75-73. El pivot yanqui terminó su desempeño con 26 puntos, 13 rebotes y 1 bloqueo, aparte de haber sido determinante en ambos tableros. Además de la tarea de Glenn es justo destacar a Juan Cambón. El base del pato cumplió tal vez -o sin tal vez- con lo más difícil en un partido que se cierra parejo: mandar a guardar los libres que definieron el juego. Ganando 72-71, Cambón engañó a su marca desde el triple y lo cortaron con infracción cuando faltaban tres segundos para que terminara el partido. Los tres personales fueron adentro y redondearon el resultado final. Con el punto ganado Biguá alcanzó el tren de los que llevan 15 unidades.

Urunday fue otro equipo que inclinó el resultado a su favor en los segundos finales. En este caso, Emilio Taboada y Mauro Zubiaurre fueron la dupla determinante. El primero puso a los estudiosos adelante 84-83 cuando quedaban 26 segundos, y Zubiaurre, luego de hacerse con la pelota en la defensa, cuando Leandro García Morales no pudo tirar, encestó un libre de dos que cerraron la pizarra. 85-83 para Urunday sobre Hebraica, que tras la derrota perdió una buena posibilidad de alcanzar a Aguada al tope de la clasificación. Pese a lo de Taboada y Zubiaurre, los goleadores de Urunday fueron los extranjeros Shaquille Johnson y Andrew Feeley, ambos con 19 tantos. El goleador del partido estuvo en el perdedor: Leandro García Morales hizo 38 puntos para el equipo macabeo.

El tercer y último encuentro de los que se disputaron por la Súper Liga fue para Larre Borges. El club de la Unión se impuso sobre Trouville en cifras de 88-77. Con Andrés Dotti como figura -convirtió 32 puntos, la mejor marca de su carrera, superando los 28 que hizo la semana pasada ante Malvín-, bien secundado por el yanqui Anthony Young con 24 tantos, Larre ganó prácticamente de punta a punta. Tras caer, Trouville quedó octavo y es el único equipo con registro negativo (8-9) de la Súper Liga.

Para no ser menos en emoción, el único juego por el Reclasificatorio también se liquidó sobre la chicharra. En el partido que se jugó a puertas cerradas en la cancha de Larre Borges, Welcome sacó un valioso punto ante Cordón luego de ganarle 76-74. El punto de inflexión del ganador fue lo realizado desde el inicio del tercer cuarto. Tras perder los dos anteriores, por momentos bien superado por los albicelestes, Welcome ajustó defensa y ataque, y eso se empezó a notar en el tanteador. En esos diez minutos entró perdiendo por 8 (37-45) y salió ganando por 5 (61-56). Cordón reaccionó en el arranque del último cuarto, empató la pizarra en 66 y los últimos cinco minutos fueron de tuya y mía. Cuando parecía que habría alargue, Matías de Gouveia metió el doble para adelantar a Welcome 76-74, resultado que no pudo romper Cordón en el último intento.

Otro poco más

Hoy se disputará un solo encuentro por la LUB, el que jugarán Olimpia y Unión Atlética, que se enfrentarán en la cúpula de Colón a las 20.30. En lo previo el duelo se presume parejo. Si Olimpia gana, seguirá conservando el segundo lugar del Reclasificatorio. Si lo hace Unión, el azulgrana alcanzará la línea de las alas rojas y apretará la tabla.

Mañana la actividad será intensa. Se jugará íntegramente la cuarta fecha de la Súper Liga y se completará también la cuarta del Reclasificatorio, jornada que precisamente se abrirá con el partido de esta noche. Por la parte de arriba de la tabla los cruces serán Malvín-Aguada, Defensor-Urunday, Trouville-Biguá y Hebraica-Larre Borges. Salvo Malvín-Aguada, que comenzará a las 20.15 por ser televisado, todos los demás empezarán en el horario habitual de las 20.30. Los dos encuentros del Reclasificatorio también arrancarán a esa hora. Serán Cordón-Goes y Welcome-Sayago; este último tendrá como escenario la cancha de Capitol y se jugará sin hinchada visitante.