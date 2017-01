Patxi López formalizó su postulación a dirigir el PSOE

En la interna del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) todos cuentan con que la dirigente andaluza Susana Díaz se va a postular para liderar esa organización política, y existen dudas acerca de lo que hará su principal rival en la interna, el ex secretario general Pedro Sánchez. Mientras ella se muestra en campaña pero ninguno formaliza su postulación, sí lo hizo Patxi López. Este dirigente de 57 años fue titular del Congreso de los Diputados, fue también el primer presidente socialista que tuvo el gobierno vasco (2009-2012) y ahora lidera el Partido Socialista del País Vasco. Al presentar su candidatura dio un discurso en el que manifestó que quiere dirigir el PSOE y devolver ese partido a sus raíces de izquierda.

La postulación de López fue leída por los medios españoles como un freno a la de Sánchez (que renunció en octubre al quedar en minoría en el partido). Esto se debe a que López fue un colaborador cercano del ex secretario general y podría quitarle algunos apoyos, en particular los de aquellos que creen que para la unidad del PSOE es mejor que ni Sánchez ni Díaz lo lideren, sobre todo después de haber tenido el año pasado su peor votación en décadas, con 22,66% de apoyo.

“No me presento para que otro no se presente”, dijo López al ser consultado al respecto por periodistas, e insistió en que su candidatura “no es contra nadie”, informó el diario español El País. El dirigente agregó: “Rechazo etiquetas en el PSOE: el sanchismo, no sé si hay patxismo, susanismo... Todos somos socialistas”.

Hoy el partido es liderado por una comisión gestora, y está previsto que esta siga en funciones hasta que se elija un nuevo secretario general. En mayo se celebrarán elecciones primarias en las que los 190.000 militantes del PSOE van a elegir un nuevo líder, y esa elección debe ser ratificada por el Congreso del partido en junio.