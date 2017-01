Ricardo Lagos fue proclamado como precandidato para la presidencia chilena

El Partido por la Democracia, uno de los que integran la coalición que gobierna Chile, proclamó el sábado al ex presidente Ricardo Lagos como su precandidato a la presidencia para las elecciones de noviembre. El dirigente de 78 años fundó el Partido por la Democracia en la década de 1980 y gobernó Chile de 2000 a 2006.

“Esta candidatura es una invitación a encontrarnos con los valores que nos unen y desde allí generar los cambios indispensables que se requieren hoy”, dijo Lagos después de ser proclamado. “Me considero que soy el mismo de siempre, con las mismas convicciones de toda la vida. No he cambiado; sigo creyendo que el testimonio de mi vida es servir para que más personas vivan con más justicia y equidad”, agregó.

Meses atrás, Lagos aparecía como el candidato más fuerte de la coalición Nueva Mayoría; sin embargo, en las últimas encuestas de intención de voto en las que se miden varios precandidatos de distintos partidos y coaliciones, apenas reúne 5% de apoyo. Esos sondeos, en los que más de 40% de los consultados no definió todavía su voto, son encabezados por el ex presidente de derecha Sebastián Piñera (probable candidato de la coalición Chile Vamos) y en segundo lugar aparece un rival de Lagos en las primarias de Nueva Mayoría, el senador independiente Alejandro Guillier, proclamado candidato por el Partido Radical. Otros posibles postulantes por la coalición oficialista son el ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos José Miguel Insulza y Fernando Atria.