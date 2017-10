Decenas de miles de personas participaron ayer en un acto de campaña de Cristina Fernández

La ex presidenta argentina Cristina Fernández encabezó ayer un acto presentado como un cierre de campaña para las elecciones legislativas del domingo. De acuerdo con el diario Página 12, asistieron 100.000 personas, que desbordaron la capacidad del estadio de Racing y se concentraron alrededor del edificio. Por su parte, La Nación publicó que el lugar tiene capacidad para 50.000 asistentes y estaba lleno.

Ante los militantes, Fernández, que encabeza la lista de senadores de Unidad Ciudadana, puso énfasis una vez más en sus diferencias con el presidente Mauricio Macri. “Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro. Prometió pobreza cero, prometió que no habría tarifazos, que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias, que todo lo bueno se iba a respetar y que sólo se cambiaría o se mejoraría lo que estaba mal”, dijo. Sin embargo, prosiguió, en los 20 meses que transcurrieron desde que asumió la actual administración se pudo ver que “la única lealtad de Macri es con los grupos concentrados de la economía”.

“Ser peronista hoy es decir basta ya, Macri, con tanta malaria para el pueblo”, dijo la ex presidenta, en una especie de llamado a la unidad. “¿Hoy qué diferencias pueden separarnos a quienes somos peronistas frente a un gobierno que está haciendo las cosas que está haciendo?”, preguntó, antes de decir: “Si Perón y Evita estuvieran aquí ¿A quién votarían? Evita a Cristina y Perón a [Jorge] Taiana”. Este último, el segundo candidato en la lista de Unidad Ciudadana al Senado por la provincia de Buenos Aires, también estaba presente ayer en el estadio de Racing, que es conocido como “el cilindro de Avellaneda”, pero cuyo nombre oficial es Estadio Presidente Perón.

Fernández insistió: “Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina”, y llamó a los votantes a “poner un límite” al gobierno de Macri. La ex presidenta aseguró que los candidatos de Unidad Ciudadana “jamás van a levantar la mano contra los intereses de los trabajadores, de la clase media, de los comerciantes, del país”.

Además de criticar la conducción política, Fernández cuestionó que Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hayan actuado como “jefes de campaña” de la coalición oficialista Cambiemos y no como gobernantes “de todos los argentinos”. Tanto Macri como Vidal han hecho campaña por el oficialismo que postula como rival directo de Fernández a Esteban Bullrich.

Los dos candidatos aparecen cercanos en diversas encuestas, pero con una ventaja de dos o tres puntos para Bullrich en la mayoría. De acuerdo con Página 12, las consultoras coinciden en que desde las elecciones primarias, Cambiemos ganó votos que perdió la coalición liderada por Massa, 1País, y también de aquellos ciudadanos que no fueron a votar y que sí lo harán el domingo.

En cualquier caso, Fernández llamó a “llenar esas urnas de votos” y se ocupó de marcar presencia en un acto multitudinario en el que proclamó: “Acá estamos y vamos a seguir estando. Que se notifiquen, no nos vamos a la Luna, nos quedamos en Argentina”.