Hasta ayer no se pudo determinar todavía cómo y cuándo murió Santiago Maldonado

La familia Maldonado confirmó que el cuerpo hallado el martes en el río Chubut pertenece a Santiago, quien desapareció el 1º de agosto durante la represión de una protesta de la comunidad mapuche. Los primeros datos que reveló la autopsia indican que el cuerpo no presenta lesiones y que el joven podría haber muerto ahogado. Sin embargo, no establece la causa definitiva de la muerte, algo que podrán determinar en unos días las pruebas complementarias.

Durante más de 70 días, una pregunta retumbó en distintos rincones de Argentina y el mundo: ¿dónde está Santiago Maldonado? El viernes por fin llegó una respuesta, la peor, cuando la familia pudo ver el cuerpo encontrado días antes en el río Chubut y confirmó que pertenecía al joven de 28 años.

El juez Gustavo Lleral, que está a cargo de la investigación, informó ese día que el cuerpo de Santiago no presenta lesiones, después de una autopsia que duró 12 horas y reunió a 56 expertos en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense. Es decir, no hay señales de que el joven haya recibido golpes, disparos o puñaladas. Tampoco hay indicios de que haya intentado defenderse, ya que no tenía heridas en sus manos o en los puños. Lo que los expertos sí percibieron es que la médula ósea tenía agua, una característica que presentan las personas que mueren ahogadas.

El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, dijo, en declaraciones al diario La Nación, que “los hechos van desmintiendo” la hipótesis de la desaparición forzada. Agregó: “Incluso si fuera ahogamiento se abre la hipótesis de algún tipo de accidente”.

Sin embargo, para la familia, la falta de lesiones “no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento” por parte de la Gendarmería Nacional “que desencadenó su muerte”, por lo que el sábado pidió “continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos, sin presiones”.

De hecho, quienes conocían a Santiago insisten en que el joven nunca se hubiera tirado al río de manera voluntaria, ya que no sabía nadar y le tenía miedo al agua desde que era niño.

Otro elemento que todavía falta conocer es la cantidad de días que el cuerpo estuvo en el agua, algo que podría aclarar si el cuerpo fue o no “plantado” en el lugar en el que se lo encontró. Algunos forenses sostuvieron que parecía un cuerpo que hubiera permanecido allí sólo siete días, pero que no se podía descartar que estuviera allí desde el primer momento, porque la temperatura de ese río llega a ser de 12 grados bajo cero, lo que favorece su conservación, informó Página 12. Otros peritos estimaron que el cadáver estuvo al menos 60 días en el río, de acuerdo con declaraciones que hicieron al diario La Nación fuentes judiciales.

El juez Lleral informó que habrá que “esperar más de dos semanas” para que las pericias sobre el cuerpo y sobre materiales, como barro y agua, encontrados en el lugar del río donde apareció.

Ayer, después de votar, el presidente argentino, Mauricio Macri, hizo sus primeras declaraciones públicas desde que se identificó el cuerpo de Maldonado. Sin ahondar en el tema, el mandatario insistió en su compromiso por “llegar a la verdad” y dijo que hay que “dejar trabajar a la Justicia”.

Todo esto ocurrió después de que uno de los hermanos del joven fallecido, Sergio Maldonado, calificó a Macri, de “hipócrita” por haber llamado por teléfono a su madre para manifestarle su solidaridad. Agregó que si Macri realmente quería solidarizarse con la familia “lo hubiera hecho desde el primer día, no a dos días de las elecciones”.

Después de las críticas de Sergio Maldonado, la familia divulgó un comunicado en el que pidió al mandatario que como mínimo exija a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “que dé explicaciones detalladas de lo actuado en este caso por el ministerio a su cargo y la Gendarmería Nacional”. Ese pedido fue replicado en gritos y pancartas en la tarde del sábado, cuando miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo para manifestar su solidaridad con la familia Maldonado.

Horas antes, una docena de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron en un comunicado la “responsabilidad” del Estado “en el encubrimiento del hecho, el ocultamiento de pruebas y el hostigamiento a los testigos y la familia”. En el texto, agregan: “Tenemos la certeza de que Santiago estaría con todos nosotros si la Gendarmería no hubiera llevado adelante una represión ilegal en la comunidad [mapuche] Pu Lof, con la coordinación y presencia en el lugar del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti”.