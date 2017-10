Recargado

El gobierno de Mauricio Macri salió fortalecido de las elecciones legislativas de ayer, en las que se renovaron parcialmente las dos cámaras del Congreso. El oficialismo argentino logró una mejor votación que la de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cumplió con uno de sus principales objetivos: ganó en más provincias que en esas elecciones. Una de esas provincias fue la de Buenos Aires, según el escrutinio parcial.

Los resultados de las elecciones legislativas argentinas fueron en algunos casos muy similares a los que adelantaron las PASO. Ese fue, por ejemplo, el caso de Elisa Carrió, que fue electa diputada por la ciudad de Buenos Aires con una amplia ventaja. Cuando se había escrutado 99,7% de los votos emitidos en ese distrito, había ganado con 50,9%, seguida por Daniel Filmus, que encabezaba la lista a Diputados de la alianza kirchnerista Unidad Porteña, y que obtuvo 21,7%. En tercer lugar quedaron Martín Lousteau y su sector, Evolución, con 12,3%. La victoria de Cambiemos en la capital estaba descontada, ya que es un territorio que desde 2007 es el principal bastión macrista, pero el avance de los resultados parciales anticipaba otras victorias oficialistas.

Al cierre de esta edición no se conocía todavía el resultado definitivo de la provincia de Buenos Aires, pero con 98,74% de los votos escrutados, el oficialismo obtenía la victoria, tanto en las elecciones de diputados como en la de senadores, y vencía a Unidad Ciudadana, la alianza que llevaba como cabeza de lista al Senado a Cristina Fernández. Según los resultados parciales, su rival por el macrismo, Esteban Bullrich, ganó con 41,35% de los votos frente al 37,27% de la ex presidenta.

De este modo, de las tres bancas de Senadores por la provincia de Buenos Aires, dos corresponden a Cambiemos, y serán ocupadas por Bullrich y Gladys González, y la tercera le corresponde a Fernández. Anoche la ex presidenta agradeció a quienes la votaron, celebró que su alianza creció en votos desde las PASO, y reconoció que, aunque el escrutinio no había finalizado, ese apoyo que recibió Unidad Ciudadana no era suficiente para “superar” a su “adversario”. De todos modos, afirmó que “Unidad Ciudadana ha venido para quedarse”.

También la lista de Cambiemos a la Cámara de Diputados, encabezada por Graciela Ocaña, lograba el primer lugar en el escrutinio, con 41,15% de los votos, y superaba a la lista kirchnerista, que llevaba como primer nombre el de Fernanda Vallejos, y obtenía 36,26%.

El kirchnerismo no logró recuperar Santa Cruz, que fue su principal bastión hasta las PASO de agosto, cuando quedó claro que la crisis económica de la provincia gobernada por Alicia Kirchner había hecho mella en su caudal electoral. Ayer esto se ratificó: Cambiemos ganó con 44% de los votos, mientras que el Frente para la Victoria obtuvo 32%, según los datos que surgían de un escrutinio que llegaba anoche a 99% de los votos.

Otras victorias especiales para el oficialismo fueron las de Chaco, Santa Fe y Salta, tres provincias en las que las PASO dieron la victoria a formaciones peronistas o kirchneristas. En los tres casos se trató de apuestas fuertes del oficialismo, que se enfocó en esas campañas y las respaldó al enviar a referentes nacionales a apoyar a sus candidatos. Como contrapartida, el gobierno perdió en San Luis, una provincia donde había ganado las PASO pero que ayer, en el recuento parcial de votos, le daba la victoria al Frente Unidad Justicialista. Otras provincias amagaban con cambiar de color en relación con las PASO, aunque los resultados todavía eran demasiado ajustados anoche y no estaba claro quién reunía más votos. Es el caso de La Rioja y Chubut, provincias en las que el oficialismo llevaba una leve ventaja anoche, después de haber perdido en las primarias. Según estos datos parciales, Cambiemos habría ganado en 15 provincias y el kirchnerismo o el Partido Justicialista lo habrían hecho en las otras nueve.

En las elecciones participó 78% del electorado, una cifra que está en el promedio de las que se registran en Argentina en estas votaciones de mitad del mandato presidencial. El dato, anunciado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, es similar al 79% de las legislativas de 2013 y superior al 74% de las PASO de agosto.

Primeras palabras

El diputado Sergio Massa, que se presentaba como candidato a senador y cuya derrota implica que a fin de año quedará sin una banca en el Congreso, reconoció ayer los resultados que comenzaban a surgir. Lo hizo en un discurso en el que se comprometió a seguir trabajando en una oposición “seria y responsable, que tenga capacidad de poner límites y controlar, pero también de reconocer cuando se toma una buena decisión”. Además, Massa consideró que el resultado electoral es también un mensaje de la sociedad “con respecto a lo que ya no quiere más”, en una referencia bastante directa a la ex presidenta.

Para Massa la principal preocupación era mantener su caudal de votos, al igual que en el caso del sector del Partido Justicialista Cumplir, dirigido por el ex ministro del Interior Florencio Randazzo. Massa no tuvo tanto éxito al retener a sus votantes: en las PASO la coalición 1País, que conformó junto a la diputada Margarita Stolbizer, obtuvo alrededor de 15% de apoyo en la provincia de Buenos Aires, mientras que ayer logró 11%. En el caso de Randazzo la caída fue menor: de 5,9% a 5,2%.