Ursec comienza a mañana a controlar que radios emitan un mínimo de 30% de música nacional por día

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) comenzará a controlar a partir de mañana que las radios cumplan con el artículo 61 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que las obliga a emitir un mínimo de 30% de música “de origen” nacional por día.

El presidente de este organismo, Gabriel Lombide, confirmó al diario El País que los controles comenzarán mañana y que está listo “el dispositivo como para empezar a fiscalizar, porque esto está vigente desde que se aprobó la ley”.

"Seguramente se solicite un listado para chequear contra lo que se escucha. No es lo mismo el control en el aire que un control contra un listado que se verifica. A confesión de partes relevo de pruebas, es decir si me mandan un listado donde no se alcanza el 30% de la programación musical para qué voy a poner a un funcionario a escuchar", explicó Lombide al matutino. El jerarca recordó que esta disposición no generó ninguna controversia y dijo que su organismo será el encargado de controlar esta normativa hasta que se nombre la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el que debe velar por el cumplimiento de la ley.