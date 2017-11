PIT-CNT y Frente Amplio crearán grupo de discusión sobre Ley de Riego, con intención de incidir en la reglamentación

A pedido de la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, el martes se reunieron en la sede del PIT-CNT representantes del secretariado ejecutivo de la central sindical, integrantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y legisladores del Frente Amplio (FA). La idea era intercambiar visiones sobre la Ley de Riego, aprobada recientemente por el Parlamento y en proceso de reglamentación. FFOSE anunció que presentará acciones de inconstitucionalidad contra la ley ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que evaluará la posibilidad de impulsar un referéndum para derogarla.

En el encuentro participaron por el FA Lucía Topolansky y los diputados Daniel Garin (Movimiento de Participación Popular) y Yerú Pardiñas (Partido Socialista). Los dos legisladores reiteraron la posición favorable a la Ley de Riego que tiene el oficialismo, mientras que FFOSE expresó su postura sobre la inconstitucionalidad de la norma y su certeza de que supone una privatización del agua. Luego, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, planteó la posibilidad de conformar un grupo de trabajo “para seguir profundizando en algún mecanismo para encontrar soluciones a las diferencias”, contó a la diaria Gustavo Ricci, presidente de FFOSE. El sindicato de OSE evaluará si se integra a este grupo el viernes, en la reunión de su dirección. “Nosotros dijimos que no nos oponíamos [a integrar el grupo], pero que teníamos una definición clara al respecto: la ley es mala y vamos a trabajar para derogarla”, remarcó el sindicalista.

El grupo estaría integrado por legisladores frenteamplistas, integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y representantes de FFOSE. Ricci aseguró que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) también se integrará a este ámbito, pero Garín dijo a la diaria que nunca se habló de esa posibilidad.

El MGAP está trabajando en la reglamentación de la Ley de Riego junto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Garin consideró que uno de los objetivos del grupo de trabajo que se proyecta crear es el de generar aportes que se incorporen en la reglamentación. “Nosotros hemos seguido insistiendo en el concepto de que la reglamentación es el mecanismo para ir haciendo ajustes poco a poco”, manifestó, aunque acotó que esto último es una “expresión de deseo”. “No sabemos hasta qué punto va a ser atendido el deseo”, aclaró. De todos modos, evaluó que la reglamentación “es un instrumento normativo muy fácil de ajustar en la medida en que haya acuerdos políticos” que puedan reflejarse normativamente.

Ricci expresó sus dudas sobre la posibilidad de generar cambios sustantivos en la reglamentación a partir del trabajo del grupo. “Nosotros entendemos que en el decreto no se puede hacer demasiada cosa, porque el espíritu de la ley es uno, y el decreto no puede ir contra el espíritu de la ley, que es habilitar a privados y mercantilizar el agua. Pero no nos negamos a hablar y a intercambiar opiniones con nadie”, apuntó. Añadió que si la derogación “no tiene el respaldo de la gente”, y si la inconstitucionalidad “no es atendida por la SCJ”, entonces el grupo de trabajo “quizá sería un ámbito para mitigar el impacto negativo” de la norma. “Pero yo no tengo muchas expectativas”, manifestó.

En diálogo con el portal del PIT-CNT, Topolansky explicó que la intención de la reunión fue “escuchar, conversar, dialogar”. “Hace poco más de un mes aprobamos la nueva Ley de Riego. Como en el marco de esa aprobación se desataron algunas polémicas, pensamos que era oportuno pedir a distintos ámbitos de la sociedad organizada para conversar y exponer nuestras razones para la aprobación de la ley”, señaló la vicepresidenta.

Sobre la iniciativa de FFOSE de impulsar un referéndum contra la ley, Topolansky consideró que la Ley de Riego “no privatiza”, porque “el agua que nos llega de OSE y la del saneamiento no tienen nada que ver con esta ley”. “Esta ley se focaliza en la utilización del recurso pluvial, de reintegrarlo de modo de poder utilizarlo en la mejora de la producción”, aseguró.

En cuanto a la posibilidad de generar un grupo de debate, propuesta por Pereira, la vicepresidenta dijo al portal que el intercambio “con el ámbito social organizado es muy interesante, porque puede ayudar a mejorar los puntos de vista y lo que estamos planteando”. “A nosotros también nos sirve escuchar a los compañeros. No nos basta la consigna: queremos el fundamento de la consigna. Yo tengo la esperanza de que la asamblea [del viernes, de FFOSE] acepte integrar la comisión de trabajo. [...] Eso no quiere decir que si los compañeros quieren seguir su movilización, su recolección de firmas, tienen todo el derecho de hacerlo y nosotros no vamos a irrumpir ahí; sólo queremos que tengan las dos campanas, nada más”, sostuvo Topolansky.