Algunos no entienden

Con más de 30 grados de temperatura, la semana pasada, las selecciones sub 20 femeninas de Uruguay y Paraguay se enfrentaron en el Complejo Celeste en dos ocasiones, con resultados favorables a las visitantes, 4-0 y 3-1. El entrenador Ariel Longo, coordinador de las selecciones femeninas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, asumió el primer contraste y marcó la diferencia de preparación entre ambos planteles: “Honestamente, este partido no da para un análisis profundo, ya que Paraguay fue muy superior en ritmo físico y en juego”.

Para Longo “se pagan las consecuencias de no poder preparar a las jugadoras como corresponde”. “No es lo mismo haber empezado en octubre, como estaba pactado, que en diciembre. La parte técnica no la pierden, pero lo positivo es que si trabajás tres meses mejorás eso, y también muchísimo más el ritmo y el juego; ahora, si tenés 19 días de trabajo es difícil lograrlo”, puntualizó el entrenador.

Un tema que preocupa a Longo es la altura de 2.200 metros en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, donde Uruguay jugará los cuatro partidos del Campeonato Sudamericano de la categoría sub 20 con Venezuela, Brasil, Bolivia y Chile, que dará comienzo el 14 de enero: “Nuestras muchachas no están acostumbradas a ese factor, lo desconocen”, puntualizó.

Otro asunto que perturba al entrenador es la disputa de partidos amistosos, además de otras limitaciones para el desarrollo de su tarea. “Se me complica para conseguir partidos. El ritmo que nos impusieron las paraguayas es el que te imponen en un Sudamericano. Eso se logra teniendo varios cotejos. En definitiva, lo que demostramos en los partidos con Paraguay es por no tener la cantidad suficiente de partidos”, sentenció Longo, quien agregó: “En cuanto al tema de los clubes, me faltaron jugadoras de Peñarol, porque el club no me las cedió. ¡Terminaron todos los campeonatos y el fútbol de mujeres sigue hasta las fiestas tradicionales! En Venezuela, la selección sub 17 se prepara para el Sudamericano de marzo, y hay un equipo que aporta tres jugadoras y jugó las finales del campeonato local sin ellas. ¿Por qué? Porque la selección es la prioridad. Pero acá hay personas que no lo entienden así”.

Longo, que además es presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF), contestó a la consulta que se le hizo sobre los entrenamientos futuros de las selecciones femeninas sub 17 y la mayor, que tienen sus sudamericanos en plazos cortos, el primero desde el 7 de marzo en Argentina y el otro desde el 4 de abril en Chile. “En enero no voy a estar, por temas obvios [se va al campeonato sub 20]. El 15 de ese mes se reiniciarán los trabajos de la selección mayor y la sub 17; dejaré al mando de los trabajos a un profesional al que aún no designé. No tengo partidos confirmados por ahora. Se está trabajando en eso. No garantizo nada, todo está en supuestos”.

Ante la pregunta de si hay confirmadas jugadoras que se desempeñan en el exterior para traerlas a la selección mayor –para el caso, Pamela González, que está en Málaga–, Longo respondió: “Si yo pido partidos y no los tengo, de repente pido jugadoras y capaz que recibo la misma contestación; Pamela es una gran jugadora que nos puede aportar mucho, pero hay cosas que escapan a mí”.