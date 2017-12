Santos renovará el equipo que negocia la paz con el ELN después de la renuncia de cuatro de sus miembros

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que nombrará un nuevo equipo para los diálogos de paz que el gobierno mantiene desde febrero con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito.

“Vamos a hacer un equipo nuevo [...] Es necesario muchas veces en las negociaciones porque comienzan a generarse dificultades personales entre el propio equipo y con las contrapartes”, afirmó el mandatario durante una ceremonia oficial.

Su anuncio llegó horas después de que renunciara el jefe del equipo, Juan Camilo Restrepo, por “problemas personales” que, a su juicio, le impedían continuar en el cargo. “Mi ciclo al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando”, argumentó el lunes al presentar su renuncia. Según Santos, la dimisión había sido acordada meses atrás.

La decisión de Restrepo parece haber dado impulso a otros delegados para bajarse del equipo. Al día siguiente, y sin exponer las razones, el general retirado Eduardo Herrera también presentó su “renuncia irrevocable” como delegado del gobierno en las negociaciones de paz.

Ayer, se sumaron a la lista otros dos miembros: el ex embajador ecuatoriano en Italia Sebastián Betancur y el ex ministro de Trabajo José Noé Ríos. Según confirmó la radio colombiana RCN, la dimisión de Betancur es irrevocable y la de Ríos no, por lo que está a la espera de que el presidente la acepte o no.

A pesar de todo, Santos negó que exista una crisis en la sede de las negociaciones y dijo que el cambio en el equipo es normal a esta altura del proceso. “Lo hicimos en otras circunstancias con las FARC. Para ciertos temas, trajimos gente totalmente nueva. En todos los procesos de negociación que he estudiado, a lo largo de la historia, eso sucede”, argumentó.

Uno de los principales logros del equipo negociador del gobierno fue el alto el fuego bilateral, que entró en vigor el 1º de octubre y expira el 9 de enero. Precisamente, la guerrilla dijo el lunes que esta tregua está “en riesgo” por violaciones cometidas por el gobierno, y deseó que la renovación del equipo de negociación “llegue con nuevos impulsos y dinámicas” que permitan seguir avanzando hacia la paz.