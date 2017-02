Renunció el editor de Breitbart News a raíz de sus comentarios sobre la pedofilia

Milo Yiannopoulos, el editor de Breitbart News -medio digital de la llamada derecha alternativa estadounidense-, anunció su renuncia al cargo después de que se filtraran unas declaraciones en las que naturaliza la pedofilia. Meses atrás, ese puesto en Breitbart News lo ocupaba Steve Bannon, el actual jefe de estrategia del presidente Donald Trump, al que ese medio ha respaldado.

Ayer Yiannopoulos dijo: “Breitbart me apoyó cuando otros no lo hacían. Me permitió llevar mis ideas libertarias y conservadoras a comunidades que de otro modo no las hubieran conocido. [...] Cometería un error si mis palabras distrajeran del importante trabajo de mis colegas, por eso hoy dimito. La decisión es sólo mía”.

Las declaraciones que se conocieron ahora forman parte de una entrevista filmada hace poco más de un año. “La atracción sexual hacia alguien de 13 años, que es sexualmente maduro, no es pedofilia”, dice allí. En otro tramo, al recordar los abusos sexuales que sufrió cuando era niño por parte de un cura, Yiannopoulos, de 33 años, afirma: “No daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michael”.

El efecto que causaron sus dichos fue inmediato: no sólo sus propios colegas le pidieron que renunciara, sino que, además, la Conferencia de Acción Política Conservadora le retiró la invitación para que participara esta semana en su acto central y la editorial Simon & Schuster canceló la publicación de su autobiografía, por la que ya le había pagado 250.000 dólares.

Yiannopoulos dijo en Facebook que no apoya la pedofilia, que considera “un crimen asqueroso y vil”, y dijo que las imágenes de su entrevista se editaron en un “esfuerzo coordinado” para desacreditarlo entre los republicanos tradicionales. Agregó que su experiencia “como víctima” lo “llevó a creer que podría decir cualquier cosa sobre este tema, al margen de lo escandaloso que podría ser”. Yiannopoulos concluyó: “Entiendo que mi habitual mezcla de sarcasmo británico, de provocación y de humor negro podrían haberse cruzado con la frivolidad, la falta de cuidado de otras víctimas o, peor aun, la defensa”.

Este mes, Yiannopoulos se vio obligado a cancelar un acto programado en la Universidad de California, en Berkeley, debido a violentas protestas para impedir que hablara. Al día siguiente, Trump se preguntó si esa universidad, que “no permite la libertad de expresión y practica la violencia sobre personas inocentes con un punto de vista diferente”, debería seguir recibiendo fondos federales.