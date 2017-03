Un nuevo derrame en una mina argentina reaviva las críticas a la empresa Barrick Gold

La mina Veladero, en la provincia argentina de San Juan, sufrió el tercer derrame de solución cianurada en menos de un año y medio. El incidente ocurrió el martes “entre las 17.15 y las 17.30” y recién fue comunicado al gobierno provincial alrededor de las 22.30 por la empresa canadiense Barrick Gold, que controla la mina, según informó en un comunicado el Ministerio de Minería de San Juan.

El derrame se debió a que una de las cañerías que transporta la “solución rica” -llamada así porque contiene oro y plata- se desacopló y derramó un volumen aún no precisado de líquido, que produjo el “arrastre y acumulación de material” que llegó hasta el dique de contención, explicó el ministerio. El líquido ácido -que sirve para disolver los metales- se encontraba dentro del valle de lixiviación, un enorme barril impermeabilizado donde se dispone la roca molida y se riega con solución con cianuro.

Desde ese mismo recipiente se volcaron, en setiembre de 2015, un millón de litros de agua contaminada con solución cianurada sobre el río Potrerillos, un hecho por el que la empresa canadiense recibió una multa de casi diez millones de dólares. Un año después, en setiembre de 2016, hubo un incidente similar, aunque en esa oportunidad las autoridades locales concluyeron que no hubo contaminación del agua.

Al parecer, el derrame del martes tampoco contaminó. El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensell, dijo que lo ocurrido “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”, y que “al detectarse dicha situación se iniciaron trabajos para reparar la cañería y reingresar el material desde el dique de contención al valle de lixiviación”. Por su parte, Barrick Gold explicó en un escueto comunicado que “hechos de esta naturaleza, propios de la operación, no generan daño a la salud de las personas ni al medioambiente”.

Aun así, el incidente provocó reacciones en la comunidad de Jáchal, un departamento sanjuanino ubicado a 300 kilómetros de la mina Veladero, y en distintas organizaciones defensoras del medioambiente. La asamblea ciudadana Jáchal No Se Toca reclamó “el cierre de la mina Veladero para que deje de contaminar”, así como la “prohibición de la megaminería a cielo abierto” en la provincia. Los integrantes de este grupo explicaron que en Jáchal “cundió la alarma y la preocupación porque todavía no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de un nuevo derrame que demuestra que Barrick no está capacitada ni tiene la preocupación para cuidar el medioambiente”. Uno de sus integrantes, Saúl Argentino Zeballos, dijo al diario argentino Página 12 que reclaman al Ministerio de Minería que “a través de la intendencia” se les entregue “el reporte escrito y firmado sobre el derrame”, al tiempo que recordó que “todavía están esperando” los informes de lo que sucedió en 2015 y 2016.

También el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que desde la organización reclaman “desde el primer derrame el cierre definitivo de la mina”. A la vez, afirmó que el presidente argentino, Mauricio Macri, “tiene la oportunidad histórica de cumplir con la Ley de Glaciares, ya que la mina opera en una zona periglaciar protegida”. Acusó además a la empresa canadiense de mostrar “una falta total de control” y al gobierno provincial de “oficiar de vocero saliendo a explicar lo que la minera no hace”. Strano agregó: “Exigimos que la empresa comunique qué ocurrió, que muestre las fotos y los videos, que explique cuál es el plan de contingencia que se activa, qué cantidad de material ‘rico’ fue vertido y dónde. Preguntas que nunca tienen respuesta”.

Unas horas después de conocer la noticia, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, advirtió que será “implacable con el cuidado del medioambiente”, dijo que “Barrick va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias” y adelantó que la empresa tendrá que pagar otra multa. “Vamos a ir con todo el peso de la ley, porque entiendo que allí trabaja mucha gente y que es una actividad productiva muy importante para la economía de la provincia”, agregó el gobernador. Por el momento, según informó el diario La Nación, Uñac suspendió temporalmente todas las actividades en Veladero.