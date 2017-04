La oposición paraguaya se retiró del diálogo con Cartes

Ayer se desarrolló el primer encuentro en el marco del diálogo político convocado por el presidente paraguayo, Horacio Cartes. Esa iniciativa surgió después de que, la semana pasada, un grupo de senadores instalara un senado paralelo en el que aprobó una enmienda constitucional que habilita a convocar a un referéndum sobre la reelección presidencial. Esa acción generó una serie de protestas en Asunción y enfrentamientos con la Policía, en el marco de los cuales murió baleado por un policía un dirigente de la juventud del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Al diálogo estaban convocados los líderes de los partidos opositores con representación parlamentaria, los presidentes de las cámaras y el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Antes del encuentro, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, había anunciado que no asistiría. Ese partido se encuentra dividido entre quienes rechazan la reelección, encabezados por Alegre, y los que la apoyan, liderados por el senador Blas Llano. Este sector “llanista” apoya la reelección porque pretende que el PLRA llegue a un acuerdo con el Frente Guasú para llevar como candidato a la presidencia al ex presidente Fernando Lugo en 2018. El otro sector que apoyó la enmienda constitucional es Honor Colorado, del Partido Colorado, que aspira a postular a Cartes.

La reunión “fue exitosa”, dijeron los presidentes de las cámaras, que oficiaron de portavoces. Los presentes estuvieron de acuerdo en que la Cámara de Senadores retomará sus sesiones normalmente con todos sus integrantes presentes y en que el proyecto de enmienda no puede avanzar en la Cámara de Diputados hasta que se termine el diálogo. La aprobación del proyecto de enmienda en el senado paralelo fue recurrida ante la Justicia por otros senadores, lo cual también puede frenar su tratamiento en Diputados.

“Nos preocupa que no avanzamos en el tema principal, que es el proyecto de enmienda. Hay uno aprobado en una reunión, no en una sesión. He exigido que eso sea rechazado. Si eso no se cumple, nos estaremos retirando de esa mesa de diálogo”, dijo el presidente de la cámara alta, Roberto Acevedo. Horas después, anunció en un comunicado que no participará en la nueva mesa de diálogo, convocada para mañana, a la que sí fue invitado, expresamente, Lugo.

Acevedo argumentó que la convocatoria “persigue el único propósito de ganar tiempo” y desmovilizar a los ciudadanos para luego aprobar la enmienda. Además, exigió a Cartes que “cumpla con su deber de respetar la Constitución” y desista de “sus afanes de reelección quebrantando las disposiciones claramente establecidas” en la Constitución, y pidió a los ciudadanos que ejerzan su “derecho constitucional de resistir este atropello al orden” democrático. La dirección del PLRA volvió a pronunciarse ayer y anunció que tampoco irá a esta segunda instancia de diálogo. Tanto ellos como Acevedo exigieron como condición que el gobierno convenciera a los senadores “reeleccionistas” de que debían retirar la enmienda de la agenda para retomar el diálogo. Sin embargo, líderes colorados reafirmaron ayer que mantendrán el proyecto en el Congreso.

El medio digital Paraguay.com informó que en el encuentro Cartes insistió en que es necesario convocar a un referéndum sobre la reelección.