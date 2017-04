Presentan en Perú un proyecto de ley que, de ser aprobado, daría la libertad condicional a Alberto Fujimori

El debate en Perú sobre la posibilidad de indulto o arresto domiciliario para el ex presidente Alberto Fujimori, preso por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, volvió a activarse el lunes. Todo empezó cuando el portavoz de la bancada oficialista en el Congreso, Carlos Bruce, dijo que “de manera personal” él “liberaría a Fujimori” porque “no hay que quedarse en los odios y las pasiones”.

Consultado sobre los dichos de Bruce, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que su gobierno estaba “estudiando” el caso. Agregó, además, que en su país se tiene “que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida”, aunque reconoció que antes de decidir sobre la excarcelación del ex gobernante tiene que haber un debate nacional.

El mismo día, el congresista Roberto Vieira presentó un proyecto de ley para que se les pueda otorgar la libertad condicional a los condenados mayores de 75 años que hayan cumplido más de un tercio de su pena y sufran de alguna enfermedad. Son requisitos que se aplican precisamente al caso de Fujimori. Vieira, que no pertenece a ningún partido (fue expulsado del fujimorista Fuerza Popular), reconoció que creó el proyecto pensando en “los reclusos mayores de 75 años” y en el propio Fujimori, que “no merece morir en la cárcel”. En respuesta a quienes no están de acuerdo con él, agregó: “Acá no se está perdonando a Alberto Fujimori, él va a seguir cumpliendo su sentencia, pero en su casa.

Si bien Kuczynski aseguró que se opone a la aprobación de una ley “con nombre propio” y en los últimos años mantuvo su postura de no aceptar un eventual indulto a favor de Fujimori, más de una vez se mostró partidario de que presos de avanzada edad y con alguna enfermedad no terminen sus días en la cárcel. Para calmar las aguas, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, aclaró el martes que el gobierno no analiza la posibilidad de perdonar la pena al ex gobernante, y tampoco presentará un proyecto de ley al respecto. Pero agregó: “Nosotros vamos a evaluar las propuestas que se presenten en el Legislativo y que tengan que ver con temas generales, que puedan beneficiar a un grupo de personas”.

La propuesta de Vieira no fue bien recibida por los congresistas de Fuerza Popular, que ya adelantaron que no apoyarán una ley para que el presidente pase a un régimen de prisión domiciliaria, y dijeron que la única manera en la que Fujimori saldrá de prisión es con un indulto presidencial.

Entre quienes se manifestaron contra la liberación de Fujimori está la ex candidata presidencial del Frente Amplio peruano, Verónika Mendoza, que tuiteó: “Quien ha cometido delitos, como promover asesinatos y corrupción, debe cumplir su condena. Lo contrario es avalar el crimen y la impunidad”.