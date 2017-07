Murió Marco Aurélio Garcia, ex asesor en política internacional de Lula da Silva y Dilma Rousseff

“No tendríamos la política exterior que tenemos si no fuese por Marco Aurélio. Es una pérdida muy grande. El presidente Lula pierde uno de sus principales colaboradores y uno de sus mejores amigos”, lamentó ayer Lindbergh Farias, líder de la bancada en el Senado del Partido de los Trabajadores (PT), refiriéndose a Marco Aurélio Garcia. El ex asesor en Asuntos Internacionales de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff murió ayer, a los 76 años, al sufrir un infarto.

Garcia comenzó su vida política en la década de 1960, cuando fue electo para integrar la asamblea legislativa del municipio de Porto Alegre. Durante la dictadura se exilió en Chile y en Francia, pero volvió a su país en 1979. Por entonces fue convocado a una reunión de un movimiento político, asistió y conoció a Lula; pocos meses después, en febrero de 1980, ambos estaban entre los fundadores del PT.

Garcia también era historiador y trabajó en el Departamento de Historia de la Universidad de Campinas. La institución recordó ayer varios de sus aportes en el ámbito académico en un comunicado y destacó que una de sus frases era: “El cielo es el límite”.

Los dirigentes del PT lamentaron ayer la muerte de Garcia, a quien recordaban como uno de los principales ideólogos del partido, en particular en cuanto a su política internacional. El ex canciller Celso Amorim lo describió como “un humanista con una visión política amplia” y “un verdadero intelectual de izquierda como hoy ya no hay”. Lamentó que su muerte deje “una gran laguna en el pensamiento democrático y progresista” y agregó: “Sentiremos nostalgia de su capacidad de análisis y de su sentido del humor”. Entre otras cosas, Garcia fue uno de los promotores de la política de Lula de colaboración sur-sur, de la integración regional y de la conformación de los BRICS.

Por su parte, el senador Jorge Viana lo recordó como “un intelectual y militante apasionado por la política” y “un perseverante soñador que luchó por la justicia social desde su juventud”.

También Rousseff recordó ayer a Garcia, como dirigente y como su amigo, en un comunicado que fue publicado en la página web del PT: “Es un día terrible para quienes luchamos por un mundo mejor y con justicia social. Un día muy, muy triste”.