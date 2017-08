“Cada uno tiene su interés personal fijándose en la próxima elección [...] No hay ningún análisis del interés del partido ni del país”. Con esas palabras criticó ayer el vicepresidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Alberto Goldman, a los demás miembros de su partido y a sus compañeros de cámara, y cuestionó cómo se está manejando la política brasileña. Las gestiones a favor de una posición o de otra se intensificaron en los últimos días, antes de que la Cámara de Diputados lleve adelante hoy una votación en la que decidirá si el presidente es juzgado por corrupción y lavado de dinero, cargos por los que fue acusado por el procurador general, Rodrigo Janot. La decisión, exclusivamente política, definirá si se envía la denuncia al Supremo Tribunal Federal.

Las gestiones a las que se refería Goldman son varias. Por ejemplo, partidos políticos que todavía responden al gobierno dieron sus votos para que se aprueben nuevas zonas forestales en la Amazonia, a cambio de que la poderosa bancada ruralista respalde al presidente en la votación de hoy.

Además, Temer pidió a aquellos gobernadores que, como él, están afiliados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), o que son sus aliados, que liberen de cargos ejecutivos a todos los diputados que puedan respaldarlo. Temer incluso dará una breve licencia a 12 ministros para que ocupen sus bancas en la cámara baja.

Será una doble señal: por un lado, sumar votos a favor del presidente; por otro, mostrar unidad entre los partidos que integran el gabinete, entre los cuales se cuentan el PMDB y el PSDB. Ambos han mostrado fisuras internas en los últimos días, pero mientras en el PMDB se forzará a los diputados a respaldar a Temer, en el PSDB se prevé que haya libertad de acción, algo que se confirmaría recién hoy.

Pero al mandatario también le han surgido aliados de los rincones menos esperados. Por ejemplo, el gobernador de Bahía, Rui Costa, que dio licencia a dos de sus ministros estaduales para que voten en la cámara baja. La particularidad es que Costa no es del PMDB sino del Partido de los Trabajadores (PT), que como organización política va a votar en contra del mandatario. Integrantes del gobierno de Costa indicaron que no se trata de que el gobernador quiera la continuidad de Temer, sino que quiere evitar que el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se convierta en presidente, ya que eso fortalecería a su rival en Bahía, ACM Neto, que al igual que Maia está afiliado al partido Demócratas.

En la oposición hay pocas esperanzas de que se logre aceptar la denuncia, ya que para que eso ocurra son necesarios 342 votos, mientras que para rechazarla se precisan sólo 172.

Moro investiga | El juez de Curitiba Sérgio Moro aceptó una denuncia presentada en contra del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. En este caso, se lo acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht y OAS, pero no en efectivo sino consistentes en reformas en una casa en el interior de San Pablo. Según la acusación, Lula es dueño de esa casa, aunque no está a nombre suyo sino de un amigo, Fernando Bittar. El juez Moro ya condenó a Lula en otro caso, por una acusación similar. El ex presidente dijo anoche que que esta es otra etapa de una “farsa” judicial en su contra.