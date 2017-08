Mayol quedó fuera de las listas al Parlamento del Frente Amplio de Chile

“Alberto Mayol trató de sobrepasar las instancias internas de diálogo y de democracia, levantando primero su candidatura mediante la prensa. Y esas no son formas de hacer la nueva política que queremos, sino que son prácticas de la vieja política”. Así de contundente se mostró Rosario Olivares, la portavoz del Frente Amplio (FA) de Chile, en una rueda de prensa en la que explicó la decisión de esa alianza de izquierda de vetar la candidatura del dirigente al Parlamento.

Si bien no hay indicios de que el FA vaya a desmembrarse, el partido escenificó una dura crisis interna. Mayol, académico del área de la sociología, había sido precandidato presidencial, aunque finalmente fue Beatriz Sánchez quien se quedó con la candidatura del FA. Sin embargo, Mayol se ganó así un respaldo que le permitió expresar, a comienzos de agosto, su disposición para presentarse como candidato al Distrito 10 de Santiago.

La ley electoral chilena es un sistema binominal, por el cual se elige en cada circunscripción a dos personas.

En el seno del FA no cayó bien que el académico declarara sus intenciones a la prensa antes que a los organismos directivos del partido, pero aun así le ofrecieron un cupo para dicha circunscripción por el Partido Igualdad, uno de los que forman el conglomerado del FA. Mayol se excusó alegando que tenía el respaldo suficiente y que pretendía presentarse por ese distrito, ya que era donde él desarrollaba su actividad política y no era partidario del “turismo electoral”, es decir, de presentarse en una circunscripción que no es aquella en la que uno se desempeña habitualmente.

El conflicto se hizo carne cuando la que habría sido su contrincante interna, Natalia Castillo, de Revolución Democrática (RD), declaró en una entrevista al diario La Segunda que “sería pésima señal” que su candidatura a diputada fuera “desplazada a dedo por una candidatura masculina y proveniente de la elite”, refiriéndose a Alberto Mayol.

Tampoco esas palabras cayeron bien, en este caso al profesor universitario y candidato, quien envió audios de Whatsapp tanto al dirigente Giorgio Jackson, también de RD, como a la propia Castillo, a quienes acusó de querer destruir el FA y de pretender terminar en Nueva Mayoría: “Giorgio, ya entendí de dónde vienen todas las cosas de que se puede fragmentar, dividir, separar el Frente Amplio y todas esas cosas terribles: vienen de tus deseos”. A Castillo le dijo: “Es obvio para dónde van, para la Nueva Mayoría van”.

Estas acusaciones de Mayol terminaron por romper su relación con el partido. El FA le comunicó al dirigente que, por decisión unánime, no contaba con él para ser parlamentario. El sociólogo respondió en Facebook, y cuestionó los modos de elección de los candidatos: “Fue hace meses que pedí que mejoraran los procedimientos. Meses. Y hoy me toca vivir un juicio sin derecho a defensa, basado en un audio que no quieren mostrar [...] Esta derrota es horrible, porque no dice nada, carece de palabra alguna, carece de respuestas. Sólo me vienen a ver a mi casa a medianoche para anunciarme el veredicto de un juicio desconocido. [...] Un abrazo al Frente Amplio. Un abrazo muy grande”. El método utilizado por el FA para elegir a sus candidatos es el de las elecciones primarias, pero los independientes, como Mayol, necesitan que los partidos partidos políticos les cedan algún cupo que les corresponda.