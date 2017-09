La Cruz Roja trabaja en la identificación de 121 cuerpos de soldados argentinos sepultados en las Malvinas

El equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que localizó en un cementerio de las islas Malvinas 121 cuerpos de soldados argentinos que fueron enterrados sin identificar luego de la guerra de 1982. El jefe del proyecto, Laurent Corbaz, contó en conferencia de prensa que pensaban hallar a los 123 cadáveres que quedaban sin identificar, pero explicó que exhumaron 121 porque la hipótesis inicial era que dos de las tumbas podían contener a más de una persona. Finalmente no fue así.

La mitad de los cuerpos hallados ya fueron analizados en el laboratorio del Equipo de Antropología Forense en Córdoba, informó Corbaz, y se espera que las pruebas restantes estén prontas antes de fin de mes. El siguiente paso, dijo el representante del CICR, será comparar los datos genéticos de los cadáveres con los aportados por las familias para proceder a su identificación. “Somos optimistas en cuanto al resultado, porque todo el proceso se desarrolló según lo previsto, lo cual no significa que lleguemos a un resultado positivo en el 100% de las muestras”, precisó. A pesar de que no hubo obstáculos, el jefe de la misión del CICR en Buenos Aires, Diego Rojas Coronel, dijo que algunas familias se negaron a colaborar y otras todavía no se manifestaron.

Finalizadas todas las pruebas, los restos de los soldados argentinos serán enterrados de nuevo, y el CICR redactará un informe final que será entregado tanto al gobierno de Argentina como al de Reino Unido, posiblemente a finales de este año.

El proyecto de identificación de los combatientes argentinos que murieron en la Guerra de las Malvinas fue anunciado a finales del año pasado, después de varios meses de negociaciones entre los dos países involucrados. Las tareas preliminares y de logística en las islas empezaron oficialmente el 6 de febrero.