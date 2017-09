La Justicia pidió al Congreso que investigue al ex presidente Uribe por escuchas ilegales

La Corte Suprema de Justicia de Colombia instó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a investigar al ex presidente colombiano Álvaro Uribe por las escuchas ilegales efectuadas durante su mandato. El pedido aparece en la sentencia que condena a Jorge Noguera a casi ocho años de prisión por el mismo caso.

En Colombia se conoce como “chuzadas” a las escuchas ilegales que durante varios años hizo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue eliminado después de que saltara este caso. Noguera fue condenado porque fue director del DAS en el período de las chuzadas, que recayeron sobre periodistas, opositores, activistas e incluso jueces de la Corte Suprema. Fue encontrado culpable del delito de asociación para delinquir por hacer “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”, cometiendo una “intromisión indebida al derecho a la intimidad de personas y organizaciones”.

Son más de 20 las personas condenadas por las chuzadas, entre ellos la también ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y el ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno. Según ex trabajadores del DAS y dos de los condenados –que accedieron a una reducción de la pena a cambio de su testimonio–, las órdenes para las chuzadas llegaban desde la oficina de Moreno en la Casa de Nariño; sin embargo, son constantes las menciones al entonces presidente Uribe, que en ese entonces era el jefe de Moreno. Por ejemplo, la ex subdirectora del DAS Martha Leal dijo a la Justicia que las escuchas sobre periodistas se hicieron porque “el ex presidente Álvaro Uribe estaba incómodo con sus artículos”. Otros testimonios y documentos revelan que las escuchas sobre los magistrados de la Corte Suprema se hicieron cuando ese órgano debatía la reforma que permitiría a Uribe buscar la reelección.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acumula 80 denuncias presentadas contra Uribe, por este y otros casos de irregularidades durante su mandato. Es el único organismo autorizado para investigar a los integrantes del Congreso sin levantar los fueros, y actualmente Uribe es senador.