Los partidos argentinos lanzaron sus spots de campaña

Ayer comenzó la campaña electoral en radio y televisión para las elecciones legislativas del 22 de octubre en Argentina, una etapa para la que 203 lemas partidarios presentaron spots publicitarios que, sumados, duran 76.828 horas y que serán difundidos en 2.784 medios en todo el país, según datos de la Dirección Nacional Electoral. Si bien los spots recién se incorporan ahora, ninguna de las campañas se frenó, algo que se notó en particular en la del oficialismo.

Los videos de campaña son desde ayer otra herramienta de los partidos para intentar mantener y mejorar el resultado obtenido en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se celebraron el 13 de agosto. En la carrera por el Senado en la provincia de Buenos Aires esto se nota especialmente en los spots de los partidos que quedaron en tercer lugar: la coalición 1País, que presenta a Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y Cumplir, el espacio político del Partido Justicialista que lleva como cabeza de lista a Florencio Randazzo. El tercer lugar implica quedar fuera del Senado, en el que sólo obtienen representación los dos partidos más votados.

En sus videos, Massa intenta claramente distanciarse tanto de la coalición oficialista Cambiemos, que presenta como primer candidato al Senado al ex ministro de Educación Esteban Bullrich, como de la opositora Unidad Ciudadana, cuya lista está liderada por la ex presidenta Cristina Fernández. En su primer spot se ven imágenes de trabajadores de distintos sectores y se escucha la voz en off del candidato: “Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita”, dice Massa, haciendo referencia a las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri y de integrantes de su gabinete, así como a José López, ex secretario de Obras Públicas kirchnerista que intentó esconder un bolso lleno de dinero en un convento. La mayoría de los golpes del spot, lanzado bajo la etiqueta #UnDíaVasAGanarVos, son para el gobierno: “Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon” o “conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo” o “van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo”.

Por el contrario, en los spots de Randazzo la mayor parte de las indirectas están dirigidas a la ex presidenta. En una serie de videos lanzados bajo la consigna “Motivos para votar a Randazzo”, una voz en off dice: “La única causa que tiene con la Justicia es con la justicia social” y “Viene de Chivilcoy y puede volver a Chivilcoy”. En otro spot aparece Randazzo diciendo: “Algunos dicen que somos cinco gatos locos. Locos, sí. Gatos, no”, haciendo referencia a una palabra que se utiliza como un insulto contra Macri.

Por su parte, el oficialismo sacó un spot en el que no hace referencia a las otras campañas, sino que apela directamente a la gente. Allí se asegura que varias personas pertenecen a la misma generación porque es algo “que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor”. “Lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza”, dice la voz en off mientras muestra obras de infraestructura y varios niños en un jardín de infantes. Sobre el final aparece primero la protagonista de la campaña oficialista en Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal; después lo hacen Bullrich y Gladys González, los dos nombres que lideran la lista oficialista al Senado. Todos aparecen interactuando con los vecinos y recién en los segundos finales Vidal toma la palabra rodeada por otros candidatos y se dirige a la cámara: “Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos”.

Este video se sumó recién ayer a la grilla, pero se agregó a otros que ya se emitían como publicidad de Presidencia de la Nación y que eran propios de una campaña oficialista, aunque no aparecían los candidatos ni la fecha de las elecciones. Estas publicidades son armadas con videos enviados por la gente que muestran mejoras en infraestructura o transporte atribuidas al gobierno de Macri. “Durante años nos costó creer que nuestro país podía cambiar. Ayudanos a mostrar que esta vez es de verdad”, cierra el video, junto a una placa que dice: “Todo es posible juntos”.

Cristina Fernández es la protagonista del spot lanzado ayer por Unidad Ciudadana, en el que también ocupa un lugar central el ex canciller Jorge Taiana, quien la acompañará en la lista al Senado. “Jorge Taiana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires”, se escucha decir a Fernández, en una referencia a que son tres los candidatos que entrarán a la Cámara de Senadores por esa provincia, y dando por sentado que los dos primeros lugares serán adjudicados por la votación a ella y a Bullrich. El spot cierra con una frase que parece ir en contra de los mensajes referentes al pasado y al futuro que promueven los demás partidos: “Este 22 de octubre votemos por el presente”.

También en la ciudad de Buenos Aires la coalición liderada por la ex presidenta apela a los nombres y no a los partidos, pero en ese caso llamando a elegir entre su cabeza de lista para la Cámara de Diputados, Daniel Filmus, y la del oficialismo, Elisa Carrió. En el video se plantean preguntas “polémicas” –¿Borges o Cortázar?, ¿Messi o Maradona?– a varias personas en la vía pública y las respuestas son diversas, hasta que al final llega la pregunta “¿Filmus o Carrió?” y la respuesta es unánime: “Filmus”.

Los videos son en el último aditivo de una campaña electoral que ya estaba en marcha. Macri dejó de ir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para dedicarse a esa campaña. El martes visitó Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora, tres barrios bonaerenses en los que ganó Unidad Ciudadana.

“Este es el momento del cambio para siempre”, aseguró el presidente en Lomas de Zamora al inaugurar una planta de tratamiento de aguas, y prometió que “muchas obras como esta se van a hacer realidad”. Se trata de una obra que empezó durante el gobierno de Fernández, informó La Nación, pero Macri la celebró como propia en el evento, con Vidal a un lado y Bullrich al otro. El mismo diario informa que la ley de ética pública dictamina que los funcionarios deberán abstenerse de utilizar bienes del Estado para, entre otras cosas, hacer campaña, y dice que la respuesta desde la secretaría general de la Presidencia fue que “fueron todos actos institucionales”, pese a que el presidente utilizó un tono electoral e incluso citó el lema de campaña de Cambiemos: “Juntos podemos transformar la realidad, juntos podemos”.

Por su parte, Fernández ha mantenido viva la campaña de Unidad Ciudadana brindando varias entrevistas, la última de las cuales fue publicada ayer en el diario español El País. Allí, consultada sobre si puede terminar presa por las investigaciones de corrupción en su contra, Fernández dijo que “en la cárcel, con este gobierno, puede terminar cualquiera”, y consideró que cuando “se resiente el Estado de derecho” el Poder Judicial se convierte en una herramienta del gobierno “para atacar a los líderes políticos”, por lo que cualquier opositor puede ser perseguido.