Desde el sábado se mantienen las protestas por el precio del pan en Sudán

El aumento de los precios de los alimentos motivó protestas que se reiteraron los últimos tres días en distintas ciudades de Sudán. Cientos de estudiantes que participaban ayer en una manifestación en Jartum se enfrentaron a pedradas con policías, que les respondieron con gases lacrimógenos, informó Europa Press. Otra manifestación fue reprimida en la ciudad de Kosti.

Durante las protestas del domingo murió Al Zubair Ahmed Mohamed, herido de bala en la ciudad de Al Yanina. Según dijeron testigos a la agencia de noticias Efe, las Fuerzas de Apoyo Rápido del Ejército dispararon al aire para dispersar esa manifestación y hubo varios heridos. También allí eran cientos los estudiantes que salieron a las calles con consignas contra el aumento de los precios.

La indignación de los sudaneses se debe en particular al precio del pan, que se duplicó. El incremento se debe a que en el presupuesto de 2018 el gobierno retiró un subsidio que afectaba al costo de la harina y otros alimentos. Las autoridade dijeron que la competencia entre importadores de harina llevaría a una caída en el precio, pero por ahora esto no ocurrió, sino que se multiplicó por tres, y los manifestantes se concentraron frente a las panaderías. A su vez, los panaderos dicen que en estas condiciones ya no les resulta rentable su trabajo, informó Radio France International.

Las medidas económicas dispuestas por el gobierno, con el objetivo de frenar la inflación, fueron criticadas públicamente por políticos opositores, entre ellos el líder del Partido del Congreso, Omar al Daquir. “La represión y la detención no pueden impedirnos expresar nuestros pensamientos”, manifestó. Horas después, el portavoz de su partido, Mohamed Hasan Arabi, anunció que Al Daquir fue detenido, al igual que otro de sus dirigentes, Yalal Mostafa. Además, las ediciones de distintos diarios que informaban sobre la suma de precios fueron confiscadas por las autoridades.

En 2013 Sudán atravesó una situación similar cuando se dispararon los precios de los combustibles. En las protestas de aquel año murieron casi 200 personas.