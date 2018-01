Esta semana empezaría el traslado masivo de reclusos a la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles

Esta semana empezaría el traslado masivo de reclusos a la Unidad No 6 de Punta de Rieles, un operativo que demandará varios meses, ya que el Ministerio del Interior prevé llevar a ese centro de privación de libertad a 1.870 reclusos, informó la agencia Efe la semana pasada. Según información proporcionada por la cartera, los traslados se harán en tandas de 120 presos, que llegarán a Punta de Rieles desde las unidades carcelarias más grandes, como la Unidad No 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), la No 7 (Canelones), la No 13 (Las Rosas, Maldonado) y la No 3 (Libertad, San José). Estas son las unidades que el ministerio considera que tienen mayores problemas de hacinamiento. Según Efe, sólo desde Libertad serán trasladados 700. El operativo estará a cargo de personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y de la Guardia Republicana, y los reclusos que serán trasladados son de “mediana complejidad”; entre ellos, “sólo 600 aceptaron el cambio”. Según el INR, la Unidad No 6 es exclusiva para privados de libertad penados y se “caracteriza por haber desarrollado desde su reinauguración en el año 2010 un sostenido trabajo dirigido al despliegue y diversificación de actividades laborales y educativas” de los reclusos, y el personal está compuesto mayoritariamente por operadores penitenciarios y personal civil. En los próximos días se inaugurará la nueva cárcel, construida en un proyecto de participación público-privada.