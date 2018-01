La muerte del policía sublevado Óscar Pérez podría complicar las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, que continúan mañana

Todo indicaba que el de mañana sería el último ciclo de conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolanos en República Dominicana, un proceso que avanzó con bajo perfil y que tuvo idas y vueltas, pero en el que ya se alcanzaron acuerdos en la mayoría de los puntos, según representantes de las dos partes. Sin embargo, la desarticulación del pequeño grupo opositor de propaganda armada del policía sublevado Óscar Pérez, y la muerte de su líder, que se proponía derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, podría significar un escollo para el proceso.

“Tenemos acuerdo en la gran mayoría de los puntos, y tenemos algunos puntos que deben ser resueltos. Estoy seguro de que lo serán el próximo día 18 de enero aquí, en República Dominicana”. Estas palabras fueron dichas, en un tono optimista, por el jefe de la delegación que representa al gobierno de Venezuela en el diálogo con la oposición en República Dominicana, el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez. También utilizó palabras positivas el jefe de la delegación opositora, el ex presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges: “Tenemos la convicción de que hay puntos importantes en los que hemos podido avanzar. Tenemos una responsabilidad con todos los venezolanos para construir una solución que permita superar la dolorosa crisis que vive el país”, consideró.

Ambas partes manifestaron que no se anunciará ningún pacto puntual hasta que no haya un acuerdo en todos los puntos de la agenda, pero Borges adelantó que hubo acercamientos en “una de las aspiraciones más importantes” de la oposición: “Tener este año un sistema electoral y unas elecciones que hagan que los venezolanos se expresen con total libertad”.

De las palabras de ambos se desprendía la idea de que un acuerdo final estaba cerca, pese a las resistencias generadas en ambas partes. En el gobierno, fue el propio presidente Nicolás Maduro el que mantuvo sus declaraciones encendidas en contra de la oposición. Ayer aseguró que esta quiere “hacer perder el tiempo al país y a las instituciones” con el diálogo en República Dominicana y que no se presentará a las elecciones sin importar lo que se acuerde. Desde la oposición, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y la diputada destituida María Corina Machado, cuyos partidos están unidos en el movimiento Soy Venezuela, cuestionaron el proceso de República Dominicana, calificándolo de “locura” y “burla”, respectivamente. Ambos integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero son críticos de sus intentos de negociar con el gobierno, ya que consideran que este no está realmente dispuesto a hacerlo.

Cambio de situación

El espíritu optimista podría verse afectado por el operativo de las fuerzas de seguridad para desarticular al pequeño grupo opositor de propaganda armada liderado por Pérez. El policía se hizo conocido en junio del año pasado, cuando se producían protestas en las calles de Venezuela y secuestró a un helicóptero de la Policía con el que lanzó bombas sobre dos edificios oficiales, uno de ellos del Tribunal Supremo.

El operativo de la madrugada de ayer fue lanzado en la zona de El Junquito, en el oeste de Caracas, y estuvo dirigido contra una edificación en la que Pérez estaba escondido junto a otros integrantes de su grupo. El policía sublevado publicó videos durante el enfrentamiento, que duró más de cinco horas, en los que aseguró que había mujeres y niños dentro de la casa, que estaba bajo ataque, y que quisieron entregarse pero se lo impidieron, porque los “quieren asesinar”. En un tramo de uno de los videos se puede ver a Pérez en un segundo o tercer piso negociando con un mayor de una de las fuerzas de seguridad, que está afuera de la edificación. En el diálogo se escucha al mayor diciéndole que baje y se entregue y a Pérez instándolo a sumarse para ”hacer el cambio”, y asegurando: “Nosotros no somos delincuentes”.

Los videos muestran a las fuerzas de seguridad manteniéndose a cubierto y disparando hacia la casa, en un momento incluso con un lanzagranadas, pero no hay imágenes que muestren a Pérez y sus aliados haciendo uso de las armas que portaban. Las autoridades aseguraron que sí se produjo una balacera y que en ese marco fueron abatidos tanto Pérez como seis de sus cómplices, y que varias personas fueron detenidas, pero no especificaron cuántas. En un discurso emitido ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro agradeció a las fuerzas de seguridad “por el trabajo en equipo que acabó con este grupo que amenazó al país con acciones terroristas”.

Como parte del relato oficial sobre lo sucedido, el ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que supieron sobre el escondite de la “célula terrorista” por datos facilitados por “algunos dirigentes políticos en el marco del diálogo” que mantiene el gobierno con la oposición en República Dominicana y por un informe que fue transmitido por la cadena CNN.

En un comunicado, la MUD rechazó las declaraciones de Reverol, a las que calificó de “falsas e irresponsables”. También aseguró, al igual que varios líderes opositores, que Pérez y su grupo fueron víctimas de una “vil y salvaje ejecución” extrajudicial.

El diputado Enrique Márquez, que integra la delegación opositora en República Dominicana, dijo en una conferencia de prensa que el “asesinato” de Pérez y las declaraciones de Reverol pueden “enlodar las conversaciones” en República Dominicana y aseguró que la MUD no tenía relaciones con Pérez ni conocía su paradero.