Madres de Plaza de Mayo responsabilizó al gobierno de Macri de intento de allanamiento de su sede

La asociación Madres de Plaza de Mayo denunció ayer al mediodía que la Justicia argentina “ordenó ilegalmente” allanar la sede de la organización, ubicada en el centro de Buenos Aires. En una conferencia de prensa, su principal referente, Hebe de Bonafini, vinculó este episodio con la posición crítica que han tenido con la administración de gobierno de Mauricio Macri. “Venimos siendo hostigadas, todo el tiempo”, se lamentó la líder de la organización ante los medios.

Ayer a las 10.00, dos días antes de que termine la feria judicial, una comitiva de diez representantes del Poder Judicial (entre abogados y síndicos) intentó desalojar y clausurar la sede del organismo, a pesar de que no se notificó a las Madres de la habilitación de la feria ni del operativo que se desplegaría, informó Página 12. Los funcionarios judiciales argumentaron, según ese medio, que tenían la orden del juez Javier Cosentino de hacer un “inventario” de todos los objetos del lugar, en el marco de una causa por el quiebre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que se originó por los juicios que entablaron los ex trabajadores de Sueños Compartidos, un programa de viviendas sociales dirigido por dicha fundación.

“Quieren ver todo lo que es de la fundación para llevárselo. Y acá no hay nada de la fundación, todo es de la asociación. La gente cree que vienen a buscar unos libros de cuentas. No, vienen a buscar el archivo, los cuadros, los regalos, no para quedárselos, para destruirlos. Ellos quieren destruir la memoria”, declaró Bonafini en la conferencia de prensa.

La organización defensora de los derechos humanos considera que la iniciativa judicial representa “una violación de las garantías constitucionales”. “Este gobierno nos quiere arrodillar y no lo vamos a permitir. Las Madres nos vamos a defender como sea”, concluyó.