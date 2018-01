Se trancó el diálogo de los venezolanos en República Dominicana

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció ayer que no acudiría a República Dominicana para retomar las conversaciones con el gobierno, algo que estaba previsto que sucediera ayer. La delegación del gobierno, liderada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó, en cambio, que partiría rumbo al país caribeño para el nuevo ciclo de negociaciones.

En un comunicado emitido ayer, la MUD informó que no acudiría a República Dominicana, en primer lugar, en rechazo a las declaraciones del ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien “falsamente aseguró haber obtenido información sobre el ex policía Óscar Pérez en el último encuentro del diálogo”, y exigió “una rectificación de esos señalamientos”. También argumentó que el gobierno “no ha desatado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre los temas electorales e institucionales”. Agregó que no retomará las conversaciones hasta que se cumplan sus exigencias.

No está claro a qué hace referencia la oposición con “los nudos”. Después del ciclo anterior de conversaciones, que concluyó el sábado, el jefe de la delegación opositora, el ex presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, aseguró que se habían logrado avances con respecto a la realización de elecciones, algo que la MUD parece objetar en este último comunicado. El gobierno y la oposición pactaron no informar sobre los acuerdos hasta que se hayan acordado todos los puntos, por lo que se desconocen los detalles de los pactos alcanzados hasta ahora, pero, según representantes de ambas partes, abarcan a la mayoría de los puntos de la agenda.

Un sacudón

La muerte de Pérez sucedió durante un enfrentamiento de su grupo con las fuerzas de seguridad, en el que también murieron otros seis integrantes del grupo opositor armado que él dirigía y dos policías, y un civil que lideraba una milicia chavista. La noticia sacudió a la oposición, que se había mostrado dividida en su respaldo y rechazo al policía que se sublevó en junio, cuando secuestró un helicóptero y atacó dos edificios estatales.

Reverol fue el encargado de informar públicamente sobre el abatimiento de “un grupo terrorista”. Entre otras cosas, dijo que supieron dónde estaba escondido Pérez por un informe publicado por la cadena CNN y por información facilitada por la oposición en las conversaciones de República Dominicana, algo que fue negado por integrantes de la MUD, que informaron que no tenían contacto con Pérez.

El diálogo en Santo Domingo cuenta con mediadores y garantes invitados por el gobierno (Nicaragua, Bolivia y San Vicente y Las Granadinas) y por la oposición (Chile y México), así como otros “independientes” (el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el propio gobierno de República Dominicana) El canciller dominicano, Miguel Vargas, se reunió ayer con representantes de esos países que ya habían llegado a Santo Domingo para coordinar la fecha para un nuevo encuentro entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Señal contraria

Tanto la oposición como el gobierno marcaron desde el principio sus prioridades para las negociaciones. La MUD pidió garantías para las elecciones de diciembre, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los opositores presos y la restitución de los poderes de la Asamblea Nacional. En tanto, el gobierno solicitó, entre otras cosas, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el levantamiento de las sanciones económicas que rigen contra algunos de sus funcionarios.

Sin embargo, las negociaciones no detienen las decisiones de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE), que continúan con las sanciones en contra de los jerarcas venezolanos. En particular, la UE dispuso ayer prohibir la entrada a su territorio y congelar los activos de varios altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los sancionados están el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ministro del Interior, Reverol, y los jefes de varias fuerzas de seguridad venezolanas.

Las sanciones entrarán en vigor el lunes, cuando sean aprobadas por los cancilleres de la UE durante una reunión que se celebrará en Bruselas. Esta es la primera vez que la UE activa sanciones individuales contra jerarcas venezolanos.